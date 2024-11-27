Старт совсем скоро! Стало известно расписание матчей сборной Беларуси по хоккею на Кубке Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционный международный турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Конкуренцию нашей национальной дружине составят команды Казахстана, «России 25», а также сборная мира КХЛ, собранная из иностранных игроков, выступающих в разных клубах лиги. Отечественные хоккеисты начнут борьбу на соревнованиях поединком против представителей Казахстана. В рамках розыгрыша также состоится турнир по хоккею в формате «3 на 3». Напомним, в 2022 году белорусская сборная выиграла Кубок Первого канала, а в 2023-м заняла второе место вслед за россиянами.