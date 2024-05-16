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Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Риме

16 мая 2024 14:37
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Виктория Азаренко не смогла пробиться в полуфинал и завершила выступление на турнире в Риме. Белоруска проиграла американке Даниэль Коллинз со счетом 4:6, 3:6. Азаренко в этом поединке не выполнила ни одной подачи навылет и совершила девять двойных ошибок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Риме-1

Теперь Даниэль Коллинз в полуфинале померится силами с еще одной белоруской Ариной Соболенко. У этих соперниц особые счеты – в Мадриде Арина прервала серию Даниэль из 15 побед. Статистика личных встреч свидетельствует о превосходстве белоруски – Соболенко выиграла пять матчей из пяти в противостоянии с Коллинз. В другом полуфинале лидер мирового рейтинга, полька Ига Швентек сыграет с американкой Кори Гауфф.

# Теннис # Виктория Азаренко

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