Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

На открытом Кубке России по пулевой стрельбе белорусская юниорка Мария Богданова завоевала золотую награду. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров она показала лучший результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Алина Белая и Анна Занкина заняли 7-ю и 8-ю позиции соответственно. В аналогичной дисциплине у женщин Таисия Палюшик остановилась в шаге от пьедестала. Она показала 4-й результат, Мария Мартынова стала шестой. Отметим, Палюшик выполнила норматив мастера спорта международного класса.