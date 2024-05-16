Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

На открытом Кубке России по пулевой стрельбе белорусская юниорка Мария Богданова завоевала золотую награду. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров она показала лучший результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».