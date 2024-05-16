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Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе

16 мая 2024 14:37
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На открытом Кубке России по пулевой стрельбе белорусская юниорка Мария Богданова завоевала золотую награду. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров она показала лучший результат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская юниорка завоевала золото на открытом Кубке России по пулевой стрельбе-1

Алина Белая и Анна Занкина заняли 7-ю и 8-ю позиции соответственно. В аналогичной дисциплине у женщин Таисия Палюшик остановилась в шаге от пьедестала. Она показала 4-й результат, Мария Мартынова стала шестой. Отметим, Палюшик выполнила норматив мастера спорта международного класса.

# Спортивные соревнования

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