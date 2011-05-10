ФК «Днепр», обыграв в восьмом туре «Торпедо-БелАЗ», добыл первые три очка в чемпионате Беларуси-2011

Благодарить за это подопечные Андрея Скоробогатько, прежде всего, должны свой субботний атакующий настрой и в меньшей степени, пожалуй, жодинских автозаводцев, которые приехали в Могилев в ранге второй команды чемпионата, но неожиданно слабо смотрелись в противостоянии с аутсайдером первенства, что аукнулось команде Сергея Гуренко болезненным поражением.

Хотя уже на 9-й секунде игры гости имели возможность открыть счет. На дальний удар осмелился Игорь Кривобок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Будь попытка жодинского форварда удачной, кто знает, как сложился бы дальнейший сценарий поединка. А так…

На экваторе первого тайма лихой крученый удар с углового флажка удался хавбеку могилевчан Ярославу Свораку. 1:0 – в пользу «Днепра».

Спустя четверть часа гостям снова пришлось понуро брести к центру поля. Дмитрий Терещенко в ходе размашистой контратаки хозяев вывел на ударную позицию Игоря Зеньковича. Промахнуться форварду «Днепра» было труднее, чем забить. Счет стал совсем уж грустным для «автозаводцев». 2:0 – в пользу могилевчан.

Еще до антрактных посиделок в раздевалках у хозяев была парочка отличных возможностей довести свой перевес до крупного. Но столь приятную процедуру могилевчане отложили на концовку встречи.

На 71-й минуте после нарушения правил в жодинской штрафной против Сворака неугомонный Зенькович был точен при пробитии пенальти. Тем самым, нападающий хозяев оформил голевой дубль и сделал счет 3:0 в пользу могилевчан.

Результативность для «Днепра» просто невиданная. Предыдущие три гола подопечные Андрея Скоробогатько вымучивали аж семь туров. А тут понадобилось каких-то 70 минут.

Деморализованные «автозаводцы» в оставшееся время встречи смогли лишь избавиться от крупности поражения и отметиться голом престижа. За три минуты до конца основного времени Сергей Ирах проявил расторопность на добивании и установил окончательный счет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Днепр» выигрывает (3:1), и туча, нависшая над главкомом могилевчан Андреем Скоробогатько (угроза отставки), немного рассеялась, но для верности команде надо бы подкрепить успех в ближайших трех поединках. А на повестке дня, между прочим, поездка в Солигорск к «Шахтеру».