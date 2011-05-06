Владимир Сафонов, хоккейный тренер: В матчах со Швейцарией и Францией белорусы «ползали», потому что не было физической подготовки

В эти дни все мы задаемся вопросом: нынешний результат сборной – это итог системной ошибки в развитии нашего хоккея или случайный провал отдельно взятой команды? Опытный тренер Владимир Сафонов уверен: перекладывать ответственность Занковца и его подопечных на весь белорусский хоккей не стоит.

Владимир Сафонов:

Я бы не связывал это с белорусским чемпионатом или с проблемами хоккея в Беларуси. Это отдельная тема.

Надо рассматривать, как национальная сборная к чемпионату подготовилась, что смогла разработать и в жизнь превратить. Здесь сама подготовка важно, ведь игроки у нас есть. И достаточно квалифицированные. Разного уровня, на разную систему игры. Здесь уже работа тренерского штаба, как они смогли этих игроков подготовить.

Проблемы в подготовке выявились неожиданно. Почти месяц тренерский штаб планомерно подводил команду к чемпионату мира, было сыграно восемь спаррингов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А, значит, в Кошице сборная должна была приехать на пике. Но вышло иначе.

Владимир Сафонов:

Делать какой-то скоропалительный анализ довольно сложно. Но я скажу по тому, что вижу по телевизору, что в нашей сборной не так. Прежде всего, я бы отметил физическую подготовку. Ее как таковой совершенно нет, потому что в матчах со Швейцарией, Францией команда, так сказать, «ползала». Что на это повлияло? Опять же, из тренерских уст слышно, что, может быть, психология, может, плохо подготовились. Но физической подготовки нет. Естественно, это влияет на тактику. Если команда не двигается, она не может отработать тактику. Тактические действия размытые, я не могу понять, что эта команда хочет сделать на площадке. Или это активная игра, или это игра «вторым номером». Тактически команду не видно. И я считаю, что на это очень сильно повлияла физическая подготовка.

Тренер гродненского «Немана» Александр Руммо считает: чтобы понять, что случилось в Кошице, надо находиться там, непосредственно в расположении команды. Но не заметить проблемы, например, с результативностью нельзя и из Минска.

Александр Руммо:

Я бы не сказал, что они не готовы физически, но что-то у них пошло не то. Реализации не было, она хромала. Но это уже вопросы не только к тренерскому штабу, но и к самим хоккеистам. Потому что на чемпионате мира надо забивать больше, чем один гол. Хотя бы два.

Вообще-то Костицын забивной человек, да и Грабовский тоже. Почему они не забили – мне сложно говорить. Да тот же Демагин. Он постоянно забивает. Или Мелешко Дима. Почему эти игроки не забили нужные для сборной голы – это вопрос уже не ко мне.

Слабо смотрятся белорусы не только на фоне грандов. Немцы, датчане, те же французы на этом чемпионате демонстрируют уверенную игру. Возможно, это повод перестать свысока относиться к европейскому хоккею.

Александр Руммо:

Ничего сверхъестественного в нашем чемпионате нет. Да, хороший, добротный, среднеевропейский чемпионат. Ни больше, ни меньше. Я бы даже сказал, что такой, какой есть. Местами слабее, местами сильнее. Но я не думаю, что мы настолько сильно оторвались от тех же датчан, норвежцев. Про финнов и шведов я уже не говорю.