В Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд состоялись матчи очередного тура

Безусловным хитом очередного тура чемпионата страны среди женских команд стал поединок двух столичных клубов. Футболистки «Минска» в Дроздах принимали «Зорку-БДУ».

Надо отметить, что антураж одного из центральных матчей первенства страны был выдержан в лучших традициях отечественного женского футбола: хороший темп, самоотверженная, а порой и в меру жесткая игра, понимающае толк в зрелище, хотя и немногочисленная зрительская аудитория, накал страстей на поле и на тренерских скамейках.

Правда, одна из важных составляющих хорошего футбольного спектакля, а именно – погода, все же подвела. Холодный мелкоморосящий дождик вынудил соперниц сражаться не только друг с другом, но и с мокрым и скользким газоном прилично подготовленного натурального поля в Дроздах.

В первом тайме чуть активнее, пожалуй, сыграли футболистки «Зоркі-БДУ», которые не стеснялись беспокоить голкипера «горожанок» Инну Ботяновскую ударами с разных расстояний. Правда, особой точностью номинальные гости при этом не отличались.

У ФК «Минск» атакующая миссия в большей степени была возложена на камерунско-легионерское землячество. Однако для Кристин Мани и Эндиолы Пруденс некомфортные погодные условия были, наверное, еще более труднопреодолимыми, чем для аборигенок белорусского чемпионата.

В итоге, вратари команд-соперниц, Инна Ботяновская и Екатерина Ковальчук, сумели в дождливую погоду остаться «сухими» и помогли своим командам добавить в чемпионатный актив по одному заслуженному очку.

Крупной победы на своем поле добилась «Бобруйчанка», одолевшая футболисток «Гомеля». Это позволила подопечным Николая Касаткина догнать лидирующую «Зорку-БДУ» и присоединиться к ней на вершине турнирной таблице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Следующий тур в белорусской женской Высшей лиге будет сыгран 11 мая. В нем нас ожидает еще один хит: ФК «Минск» примет дома «Бобруйчанку».