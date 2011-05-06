В первом матче турнира за выживание сборная Беларуси разгромила команду Австрии – 7:2

На игру с австрийцами команда перестроилась и, возможно, поэтому сыграла так, что нам не было стыдно. Травмированного Денисова сменил Кирилл Готовец, появился на льду Артем Демков. Последний даже забросил.

Кроме того, голевую паузу прервали Ковыршин, Костицын, Кулаков, Грабовский. За нападающего «Торонто» особенно радостно – Мише не удавалось отличиться за сборную целых 13 матчей.

В лидеры команды по результативности вышли Дмитрий Коробов и Сергей Демагин. Последнего, возможно, вдохновили новости о переходе из минского «Динамо» в нижнекамский «Нефтехимик».

Добавит эта победа уверенности и Андрею Мезину. 33 сэйва – показатель совсем неплохой. 7:2 – за прописку в элите стало немного спокойнее.

А вот латыши неожиданно очутились на грани. Провалив второй период поединка против словенцев (0:3), подопечные Олега Знакрока окончательно потеряли все шансы на победу, пропустив еще две шайбы за полторы минуты заключительной трети.

Седьмого мая белорусам играть как раз с загнанными в угол прибалтами, что весьма опасно.

Завершат турнир подопечные Эдуарда Занковца в День победы матчем с командой Словении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».