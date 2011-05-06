В первом матче турнира за выживание сборная Беларуси разгромила команду Австрии – 7:2

Кроме того, голевую паузу прервали Ковыршин, Костицын, Кулаков, Грабовский. За нападающего «Торонто» особенно радостно – Мише не удавалось отличиться за сборную целых 13 матчей.
В лидеры команды по результативности вышли Дмитрий Коробов и Сергей Демагин. Последнего, возможно, вдохновили новости о переходе из минского «Динамо» в нижнекамский «Нефтехимик».
Добавит эта победа уверенности и Андрею Мезину. 33 сэйва – показатель совсем неплохой. 7:2 – за прописку в элите стало немного спокойнее.
А вот латыши неожиданно очутились на грани. Провалив второй период поединка против словенцев (0:3), подопечные Олега Знакрока окончательно потеряли все шансы на победу, пропустив еще две шайбы за полторы минуты заключительной трети.
Седьмого мая белорусам играть как раз с загнанными в угол прибалтами, что весьма опасно.
Завершат турнир подопечные Эдуарда Занковца в День победы матчем с командой Словении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».