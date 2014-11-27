ФК «Динамо-Минск» 27 ноября сыграет на «Борисов-Арене» с греческим ПАОКом в рамках Лиги Европы

Новости Беларуси. Минское «Динамо» готовится к противостоянию с греческим ПАОКом в рамках футбольной Лиги Европы. 26 ноября, в уже по-настоящему зимнем антураже, «бело-голубые» провели открытую тренировку.

Пелена снега не смогла скрыть эмоции динамовцев. Как у футболистов, так и у тренерского штаба на лицах не читалось никакого напряжения или страха, зато в ходу улыбки и шутки друг над другом. Такая непринужденная атмосфера в команде понятна: минчане еще в прошлом туре распрощались со всеми шансами на выход в весеннюю стадию турнира.

«Динамо» намерено взять реванш за чувствительную пощечину в первом круге, когда «бело-голубые» уступили ПАОКу с разгромным счетом – 1:6.

В кулуарах ходят слухи о том, что будущее Владимира Журавля у руля минской команды весьма туманно. Но пока это только домыслы, и главный тренер «Динамо» живет лишь предстоящей игрой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Настроение в команде хорошее, в принципе, готовы к завтрашней игре неплохо.

А вот для греков матч на «Борисов-Арене» станет крайне важным с точки зрения турнирной борьбы: ПАОК конкурирует с «Генгамом» за вторую строчку в группе.

Ангелос Анастасиадис, главный тренер ФК ПАОК (Греция):

Нам предстоит игра с соперником, который уже лишился перспектив в Лиге Европы. Но является это плюсом или минусом, мы узнаем после окончания игры. Обычно, команда, которая не закрепощена, не чувствует давления, крайне опасно играет у себя дома. Тогда наши дела будут плохи. Надеюсь, что мои футболисты смогут приспособиться к погодным условиям, ведь возможная завтрашняя победа позволит нам и дальше бороться за выход в плей-офф Лиги Европы.

Накануне теплолюбивые футболисты «Порту» не испугались холода и оказались сильнее БАТЭ в матче Лиги чемпионов. А уже 27 ноября посмотрим, какую шутку сыграет морозная погода с греческим ПАОКом. И сможет ли минское «Динамо», которому, увы, не помогут Умару Бангура и Никита Корзун, на мажорной ноте завершить текущий евросезон.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Европейские матчи мы проводим на «Борисов-Арене». Стадион удален от Минска. И я уверен, что если бы проходили эти игры в Минске, людей было бы больше. Опять же, позднее начало матча, холодная погода, наверное, оттолкнут часть болельщиков. Но те, кто приедут на матч, в каком бы количестве не были, мы в любом случае будем играть для них и будем чувствовать, ощущать и понимать, что это наш 12-й игрок.