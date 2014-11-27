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Женские команды «Минск» и «Ритм-Азот» заняли 1 и 3 места на международном турнире по индорхоккею в Праге

27 ноября 2014 06:53
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Новости Чехии. В минувший уик-энд в чешской столице состоялся традиционный международный турнир по индорхоккею «Прагохема-2014». В нем приняли участие 10 мужских и 8 женских команд.

В соревнованиях прекрасной половины не было равных тройке белорусских дружин. Титул победителя достался национальной женской сборной нашей страны под руководством Игоря Мирзагаянова. В финале она уверенно разобралась с соотечественницами из клуба «Минск» – 3:0.

Третьими на турнире также стали белоруски – представительницы гродненского «Ритм-Азота». Они уступили национальной сборной в полуфинале – 2:4.

Все чешские клубы, а также молодежная сборная Словакии, разместились на местах с четвертого по восьмое, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Спортивные соревнования

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