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Курсы повышения квалификации для тренеров ДЮСШ по легкой атлетике проходят в Минске

27 ноября 2014 06:59
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Новости Беларуси. С 24 ноября в Минске проходят курсы повышения квалификации для тренеров детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике.

Базой для проведения такого мероприятия стал новый легкоатлетический манеж БГУФК, где тренерам юных спортсменов была дана возможность не просто отточить мастерство, но и попробовать что-то новое, о чем они услышали от своих коллег, приглашенных из-за рубежа. Продлятся курсы до 3 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Григорий Косяченко, ректор БГУФК:
В данных курсах принимают участие тренеры по легкой атлетике со всех регионов нашей страны. Общая численность специалистов – 50 человек. Главная цель на сегодняшний день – мы должны привлечь молодежь, детей к активным занятиям физическими упражнениями.

# Легкая атлетика # Григорий Косяченко

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