Курсы повышения квалификации для тренеров ДЮСШ по легкой атлетике проходят в Минске

Новости Беларуси. С 24 ноября в Минске проходят курсы повышения квалификации для тренеров детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике.

Базой для проведения такого мероприятия стал новый легкоатлетический манеж БГУФК, где тренерам юных спортсменов была дана возможность не просто отточить мастерство, но и попробовать что-то новое, о чем они услышали от своих коллег, приглашенных из-за рубежа. Продлятся курсы до 3 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Григорий Косяченко, ректор БГУФК:

В данных курсах принимают участие тренеры по легкой атлетике со всех регионов нашей страны. Общая численность специалистов – 50 человек. Главная цель на сегодняшний день – мы должны привлечь молодежь, детей к активным занятиям физическими упражнениями.