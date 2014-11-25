Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2019 в Минске: сколько видов спорта и на каких площадках примут участие?

Новости Беларуси. Беларусь начинает пятилетний марафон подготовки к крупнейшему спортивному форуму. В 2019 республика принимает Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Решение об этом принято накануне в Баку.

Пока в программе заявлены состязания по 9 видам спорта, однако организаторы намерены включить и 10 – греблю. Об этом 25 ноября сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Состязания пройдут на крупнейших спортивных объектах – практически все они, за исключением минского стадиона «Динамо», готовы принять спортсменов хоть завтра. Главную же легкоатлетическую арену обещают реконструировать за три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих кадрах как раз момент превращения Минска из кандидата в столицу Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Своеобразные состязания среди стран за право принимать престижные соревнования проходили в Азербайджане — победила Беларусь.

К слову, это и результат политики государства в области поддержки спорта. Ведь впервые юношеский олимпийский фестиваль будут принимать арены топ-уровня!

Баскетболисты сразятся на «Минск-Арене». Трек примет соревнования по велоспорту. Там же за медали поборются и дзюдоисты. Спортивная гимнастика — во Дворце спорта. Гандболисты сыграют в футбольном манеже, волейболисты — в «Чижовка-Арене». Плавцы сразятся на дорожках университета физкультуры, а теннисисты на кортах городского центра тенниса. Соревнования по легкой атлетике пройдут на стадионе «Динамо».

Станислав Дорогокупец уже и сам чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Но этом первенстве легкоатлет стал единственным среди белорусов, кто в 2013 завоевал золото. Пока ему и коллегам по беговой дорожке приходится тренироваться в комплексе на улице Калиновского. Станислав уверен: новый стадион «Динамо» откроет и новые возможности.

Станислав Дорогокупец, чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля- 2013:

Я жду открытия стадиона «Динамо», как чего-то очень-очень грандиозного. Потому что это подтолкнут молодежь к занятиям спортом. Получиться большая новая арена. И это очень престижно для нашей страны будет, так как такие соревнования не во всех странах проводятся.

Валерий Дакуко, старший тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике:

Есть в поколении подрастающем, которые уже могут в 2019 году выступать на этих соревнованиях.

А вот для соревнований по плаванию предлагают сразу два объекта. Дворец водного спорта и новый бассейн в институте физической культуры. Последний открыли всего 2 недели назад. Здесь 10 дорожек по 50 метров, есть и бассейн для прыжков в воду глубиной 6 метров. За соревнованиями смогут следить 700 зрителей.

Руслан Вишневский, старший преподаватель кафедры плавания Белорусского государственного университета физической культуры:

Есть надежда, есть желание побеждать. Я знаю, что спортсмены к этому готовятся.

3,5 тысячи юных спортсменов организаторы планируют расселить в студенческой деревне. Кстати, максимальное расстояние от нее до места соревнований — не больше 16 километров. Удобно. Организаторам предстоит решить вопрос и с получением лицензии для лаборатории белорусского антидопингового агентства. В противном случае пробы придется возить на экспертизу в Москву или Варшаву. В планах и включить в программу олимпийского фестиваля 10-ый вид спорта.

Георгий Катулин, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

Имея великолепный олимпийский объект (гребной канал в Заславле), мы вышли с предложением и сейчас, я думаю, мы его будем настойчиво продвигать, чтобы как организаторы заявить еще один вид спорта, дополнительный – это гребля на байдарках и каноэ. Опыт предыдущего фестиваля (в 2017 году он состоится в Венгрии) говорит о том, что это возможно. Венгры включили греблю на байдарах и каноэ.

Пока в программе заявлены состязания по 9 видам: это баскетбол, велоспорт, волейбол, гандбол, спортивная гимнастика, дзюдо, легкая атлетика, плавание и теннис.

Чемпионат мира по хоккею показал: Беларусь способна принять крупнейшие соревнования на самом высоком уровне. Гостиницы Минска могут разместить 10 тысяч человек. Позаботятся организаторы и о туристическом досуге.

Макcим Рыженков, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Летнее время - сезон отпусков. Вы знаете, что у нас к тому времени все наши санатории, все наши гостиницы заполнены туристами, прежде всего из России, Литвы, Латвии, Израиля, Польши. и для них это будет дополнительный такой что ли пунктик в своей туристической программе.

Уже в ближайшее время предложения по подготовке к юношескому олимпийскому фестивалю предоставят главе государства. Спортивные функционеры уверены, что соревнования такого уровня дадут толчок развитию детского спорта. А проведение юношеских игр - это шаг на пути к еще более крупным соревнованиям.

Ольга Макей, СТВ:

Европейский олимпийский фестиваль вновь привезет в Минск Олимпийский огонь. Спустя 39 лет после Олимпиады-80 главное спортивное пламя вновь загорится над стадионом «Динамо». Кстати, согласно требованиям МОК, здесь же пройдут церемонии открытия и закрытия.

Их зрители увидят 21 и 27 июля 2019 года — это предварительные даты. А до этого времени предстоит не только придумать, как сделать эти церемонии зрелищными и запоминающимися, но и реконструировать сам стадион. Эта картинка обретет реальное воплощение к концу 2017 года.