Финляндия обыграла Чехию в 1/4 Чемпионата мира по хоккею в Минске и встретится с Россией в финале. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Финляндия - Чехия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Готовы начать 2-ой полуфинальный поединок хоккеисты Чехии и Финляндии. Внимание, смотрим!

Александр Салак защищает ворота чехов, у финнов - Пекка Ринне.

Активно атакуют чехи. Пока в поисках своей игры скандинавы.

И отвечают опасным моментов финны. Голом взятие ворот не завершилось: начеку был Салак.

Очень опасно было сейчас у ворот чехов! Но по нулям пока на табло.

Гоооол!!! Лехтеря открывает счёт в этом матче. 1-0, впереди финны.

2 минуты есть у чехов отыграться: в большинстве они играют.

Больше половины периода отыграли команды, 1-0 впереди финны. Чехи огрызаются, но пока безрезультатно.

Удаление получает Томаш Гертль, в большинстве играют финны.

В равных составах играют команды, не реализовали финны численное преимущество на льду.

2 минуты остаётся отыграть командам в 1-ом периоде.

Как опасно атаковали финны! Отскакивает шайба от щитков Салака.

Звучит сирена, хоккеисты ближайшие 15 минут отдыхают и думают над тактикой. 1-0, впереди Финляндия.

Возвращаются хоккеисты на лёд. Скоро-скоро начнётся 2-ой период!

3-2-1, старт! 2-ой период!

В большинстве играют чехи.

5 минут периода позади, пока без забитых шайб обходятся команды.

Навалились чехи на ворота финнов: Ринне спасает положение.

Удаление получает Олли Палола, в большинстве играть чехам 2 минуты.

Все дружно падают в площади ворот, но затолкать гол у чехов не получилось.

Куда активнее заиграли чехи после перерыва. Половина периода позади, по-прежнему 1-0 на табло!

2 минуты играют финны в большинстве.

Гооол!!! 2-0 делают счёт финны.

Яркко Иммонен в большинстве забивает чехам.

Мимо створа ворот пробивают чехи. Хоть и активно играют, но отыграться пока не могут.

Дважды пробивают финны, но спасает ворота чехов Салак.

5 минут ещё играть хоккеистам во 2-ом периоде. Пока ничего не могут поделать с соперником чехи.

В большинстве будут играть финны 2 минуты.

Близки были финны к тому, чтобы забить 3-ю шайбу чехам.

Сирена на перерыв звучит. Больше пользовались своим преимуществом финны и ведут в счёте: 2-0.

По 6 минут штрафа отсидели команды за 2 сыгранных периода. 3-я двадцатиминутка на подходе.

Вернулись на лёд хоккеисты. Пока не смогли распечатать ворота противников чехам, но ещё 20 минут есть у них.

Обороняются пока чехи: одну за другой создают атаки финны.

Томаш Ролинек отправляется на малый штраф. 2 минуты больше финнов на льду.

Атакуют финны: мимо ворот чехов просвистела шайба.

В полных составах играют команды.

Яромир Ягр отправляется на 2 минуты штрафа. Опять в большинстве играют финны.

Возвращается на лёд Ягр. 9 минут есть у чехов, чтобы как-то исправить ситуацию.

А трибуны скандируют: «Чехия-Чехия!». Должны размочить счёт Ягр и Co.

Атакует Палола ворота чехов. Салак спасает команду от 3-ей шайбы.

6-го полевого выпускают чехи на лёд: отдыхать отправляется Салак.

30 секунд будут обсуждать тактику чехи: таймаут.

Последняя минута матча.

Гооол! В пустые ворота летит шайба от клюшки Лехтеря. 3-0 на табло и 20 секунд ещё играть командам.

Звучит финальная сирена. Финны празднуют победу, в финале они сыграют с россиянами!

Едва попала Финляндия в плей-офф, а завтра поборется за золото чемпионата в Минске. Чехи сыграют со шведами за бронзу.

10 минут штрафа отсидели чехи, 6 минут у финнов в полуфинале.

Поздравляем финалистов: команды России и Финляндии! Именно они решат судьбу золота 25 мая на «Минск-Арене».

Чехам и шведам долго расстраиваться нельзя: завтра от их игры зависит, куда отправится бронза чемпионата в Минске.