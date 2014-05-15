Финляндия – Беларусь 2:0. Андрей Степанов и Роман Граборенко подвели итоги игры для ctv.by

Новости Беларуси. Сборной Беларуси 15 мая не удалось одержать третью подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Минске. На сей раз сильнее оказалась дружина из Финляндии. Итоги противостояния специально для ctv.by подвели защитник Роман Граборенко и нападающий Андрей Степанов.

Роман Граборенко, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Впервые мы в этом турнире не забили. В чем причина? Наверное, вратарь хорошо сыграл со стороны Финляндии, сделал много хороших сэйвов, в нужный момент спасал команду.

Иногда казалось, что вы разыгрывали до верного. Может, стоило чаще издалека бросать?

Роман Граборенко:

Не знаю. Наверное, действительно, стоило чаще бросать так. Но считаю, что ребята старались сыграть правильно, по ситуации. У нас было много опасных бросков. Но надо реализовывать моменты.

На статистику противостояния с Финляндией не обращали внимание?

Роман Граборенко:

Каждая игра новая. Имеет значение то, что конкретно сегодня происходит.

То, что на матче присутствует глава государства, слышали?

Роман Граборенко:

Во время игры узнали. Поэтому было приятно. Также хотелось показать достойную игру. Волнения излишнего по этому поводу не было. Все ребята старались показать все, на что способны. Хотели доказать, что мы хорошая команда. И, думаю, доказали, просто немного не повезло. Будем готовиться к следующей игре.

Противостоять вам будет сборная Германии. Тоже непростой соперник.

Роман Граборенко:

Я думаю, на этом чемпионате нет слабых команд. Каждая игра напряженная, поэтому нужно реализовывать моменты и строго играть в обороне.

За играми немцев следили?

Роман Граборенко:

Да, разбирали матчи, отдельные моменты. Но, думаю, завтра будет более углубленный разбор, подготовка к этому матчу.

Вы всегда отмечали поддержку болельщиков. А как прокомментируете тот момент, когда сразу после второй шайбы половина людей направилась к выходу?

Роман Граборенко:

Это лучше спросить у зрителей, нежели у меня. Наверное, решили, что игра закончена, поэтому не нужно больше болеть.

Андрей Степанов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Моментов создали много, играли хорошо, можно сказать, доминировали, но хромала реализация. Где-то не повезло, может, не хватило хладнокровия. Да и финны играли очень плотно, опекали игроков.

В отличие от прошлых матчей сегодня не удалась отличиться даже в большинстве. Почему?

Андрей Степанов:

Не скажу, что игра в большинстве не удалась. Просто соперник тоже изучает, готовится, анализирует. Опять же, нам где-то не хватило простого везения, чтобы добить шайбу.

Из-за невезения не опускались руки?

Андрей Степанов:

Конечно, нет. Это спорт. Сегодня – так, завтра – так. Надо через работу делать результат, искать фарт. Идти дальше, не опускать руки. Все придет.

Что Глен Хэнлон вообще просил от вас в этом матче, какая была установка?

Андрей Степанов:

Играть первым номером, хладнокровно. Не показывать сопернику даже малейшей слабины.

Боязни за последний рубеж не было, потому что ворота защищал Кевин Лаланд?

Андрей Степанов:

Ни в коем случае. Это отличный вратарь. Он сегодня это доказал, много раз выручал. Огромное ему спасибо, потому что Кевину пришлось тяжело, ведь фактически его бросили под танки, под финнов. Но Кевин сыграл уверенно. Очень рад за него.

Присутствие президента на «Минск-Арене» отразилось на игре?

Андрей Степанов:

Классно, когда президент приезжает на наши матчи. Никакого мандража не было. Наоборот рады были поддержке.

Зрители сразу после второй шайбы стали покидать свои места. Как прокомментируешь?

Андрей Степанов:

Конечно, спасибо им за поддержку, но некрасиво, по-моему, так поступать. Мы сражаемся до конца, я думаю, и зритель должен оставаться до финальной сирены. Все-таки это праздник для страны, чемпионат мира. Я бы так никогда не поступил. Мы все вместе должны добиваться результата.