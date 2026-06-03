Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло

Прямо сейчас команды выясняют отношения на воде. Обстановка напряженная, а страсти кипят. Все это из-за упорной борьбы за главные награды на финальном отрезке турнира.

Одним из фаворитов сезона является действующий чемпион – минский РЦОП. Как и гомельская команда в 2024 году, столичники постараются защитить титул. Однако сопротивления от сегодняшнего молодого состава с юга страны они не почувствовали – 27:4. Главным снайпером поединка стал Максим Охримук. На его счету 7 заброшенных мячей.

Максим Охримук, игрок РЦОП (Минск): Предстоит более важная игра завтра, в субботу – игра за первое место. Сейчас, скажем так, сыграли с молодежью. Ребята, которые стремятся попасть в сборную, пытаются доказать, играют за свою область.

Максим Охримук: У нас это базовая команда сборной, поэтому такой результат на табло.

Дмитрий Ванкевич, старший тренер РЦОП (Минск):

Это не отображает уровень нашей команды, уровень молодых гомельских спортсмен. Да, у нас команда более сбалансированная и опытная. Там все-таки ребята молодые, но очень много перспективных, хороших ребят. Мы наигрывали свои схемы. На каждую игру у нас трое, вне зависимости от соперника. Поэтому только так, только на победу.

Всего участие в турнире принимают 8 команд, но только четверка лучших определит призеров чемпионата страны в эту субботу, 6 мая.