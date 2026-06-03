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Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло

03 июня 2026 20:08
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Последний тур чемпионата Беларуси по водному поло в самом разгаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

О несильно популярном, но интересном виде спорта подробнее расскажет Денис Пащеня.

Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло-2

Прямо сейчас команды выясняют отношения на воде. Обстановка напряженная, а страсти кипят. Все это из-за упорной борьбы за главные награды на финальном отрезке турнира.

Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло-4

Одним из фаворитов сезона является действующий чемпион – минский РЦОП. Как и гомельская команда в 2024 году, столичники постараются защитить титул. Однако сопротивления от сегодняшнего молодого состава с юга страны они не почувствовали – 27:4. Главным снайпером поединка стал Максим Охримук. На его счету 7 заброшенных мячей.

Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло-6

Максим Охримук, игрок РЦОП (Минск):
Предстоит более важная игра завтра, в субботу – игра за первое место. Сейчас, скажем так, сыграли с молодежью. Ребята, которые стремятся попасть в сборную, пытаются доказать, играют за свою область. 

Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло-8

Максим Охримук:
У нас это базовая команда сборной, поэтому такой результат на табло. 

Финишная прямая! Как проходит последний тур чемпионата Беларуси по водному поло-10

Дмитрий Ванкевич, старший тренер РЦОП (Минск):
Это не отображает уровень нашей команды, уровень молодых гомельских спортсмен. Да, у нас команда более сбалансированная и опытная. Там все-таки ребята молодые, но очень много перспективных, хороших ребят. Мы наигрывали свои схемы. На каждую игру у нас трое, вне зависимости от соперника. Поэтому только так, только на победу. 

Всего участие в турнире принимают 8 команд, но только четверка лучших определит призеров чемпионата страны в эту субботу, 6 мая.

Подробнее смотрите в видео.

# Спортивные соревнования

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