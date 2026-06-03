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«Мешков Брест» выиграл золото чемпионата Беларуси по гандболу

03 июня 2026 20:07
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«Мешков Брест» стал чемпионом страны по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спустя год отсутствия, медали высшей пробы вернулись в город над Бугом. В финале был повержен СКА.

Четвертый матч серии начался ровно. Никто не мог обеспечить подавляющего преимущества. Однако после экватора отрезка гости заметно прибавали в нападении. В первую очередь, в тактическом плане. Армейцам стало все труднее поспевать за атакующими комбинациями противника. 

На перерыв дружины отправились при цифрах 18:10 в пользу Бреста. Ликвидировать такое отставание, в принципе, возможно, но на практике это сделать крайне проблематично. Подопечные Дмитрия Никуленкова приложили массу усилий, чтобы переломить ход дуэли. Не получилось. «Мешков Брест» – вновь сильнейший клуб Беларуси.

# Спортивные соревнования # Гандбол

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