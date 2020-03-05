Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU. Как и накануне, 4 марта, в программе соревнований значились две спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на старт вышли женщины. Здесь мы следили за Аделиной Сабитовой. Но, к сожалению, белоруска не смогла прыгнуть выше головы. Она заработала два штрафных круга и в итоге показала 27-е время. Победу в гонке праздновала Ингела Андерссон из Швеции. Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»