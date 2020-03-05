Прямой эфир

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты

05 марта 2020 20:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается финальный этап Кубка IBU. Как и накануне, 4 марта, в программе соревнований значились две спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты-1

Первыми на старт вышли женщины. Здесь мы следили за Аделиной Сабитовой. Но, к сожалению, белоруска не смогла прыгнуть выше головы. Она заработала два штрафных круга и в итоге показала 27-е время. Победу в гонке праздновала Ингела Андерссон из Швеции.

Сабитова на Кубке IBU в «Раубичах»: «Большой проигрыш по дистанции и со стрельбой не справилась»

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты-4

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты-6

Остались без медалей и наши мужчины. Лучшим из белорусов снова стал Максим Воробей. Первый огневой рубеж спортсмен провел без промахов, а вот на втором не закрыл две мишени. Эти ошибки отбросили нашего земляка на 11-е место итогового протокола. 15-м стал Виктор Кривко, Егор Казаринов – только 50-й.

Максим Воробей о серебре на этапе Кубка IBU в «Раубичах»: Совершил ошибку на последнем рубеже – совсем недопустимо

Финальный этап Кубка IBU. Какие результаты показали белорусские биатлонисты-9

# Биатлон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев
05 марта 2020 20:09

Илья Ивашко и Егор Герасимов сыграют в матче Кубка Дэвиса против немцев

Владимир Базанов о матче за Суперкубок Беларуси: «Может быть, немножко кто-то там недоволен судейством»
05 марта 2020 14:48

Владимир Базанов о матче за Суперкубок Беларуси: «Может быть, немножко кто-то там недоволен судейством»

Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»
05 марта 2020 14:16

Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»