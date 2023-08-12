На II Играх стран СНГ 12 августа разыграют медали в 7 видах спорта

161 медаль и второе место в командном зачете. С такими результатами в новый соревновательный день II Игр стран СНГ пришли белорусские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развязка уже близка и атлеты с еще большим азартом рвутся в бой за заветные награды. Здоровый дух соперничества, неподдельные эмоции и настоящий праздник спорта ждут участников и болельщиков масштабного форума.

В программе этого дня розыгрыш медалей в семи видах спорта. Сильнейших в 13 весовых категориях определят боксеры. Поединки пройдут на ринге Ледового дворца в Орше. Первые чемпионы и призеры турнира по карате станут известны в Могилеве. В Брестском дворце водных видов спорта за места на пьедестале продолжают бороться пловцы. За первыми финальными схватками самбистов будут наблюдать болельщики в Жлобине. А в столице сегодня, 12 августа, пройдут состязания по современному пятиборью, мини-футболу и поединки турнира по баскетболу.