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Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда

29 марта 2020 20:13
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Новости Беларуси. Казалось: как на первый взгляд уставшая команда будет тащить вторую игру подряд? Но факт остается фактом – 3:2 в пользу «Шахтера», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда-1

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность»:
Акцентировали внимание на том, что сегодняшний матч не будет продолжением вчерашнего, предупреждали, что будет намного сложнее. Тем не менее, неплохо начали игру, в принципе, делали правильные вещи, забили, но потом, к сожалению, сами позволили сопернику вернуться в игру и перевернуть ее – наши ошибки и оплошности позволили это сделать. Как говорится, начинаем сначала.

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Финал – это финал, апогей сезона. Работаем все на победу, нам некогда сейчас расстраиваться. Проанализируем все, что не получилось, и готовимся к выездной серии.

Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда-4

# Хоккей Беларуси # Александр Макрицкий # Наталья Федорцова # Фотофакт

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