Александр Макрицкий: наши ошибки позволили сопернику вернуться в игру, но расстраиваться некогда

Новости Беларуси. Казалось: как на первый взгляд уставшая команда будет тащить вторую игру подряд? Но факт остается фактом – 3:2 в пользу «Шахтера», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность»:

Акцентировали внимание на том, что сегодняшний матч не будет продолжением вчерашнего, предупреждали, что будет намного сложнее. Тем не менее, неплохо начали игру, в принципе, делали правильные вещи, забили, но потом, к сожалению, сами позволили сопернику вернуться в игру и перевернуть ее – наши ошибки и оплошности позволили это сделать. Как говорится, начинаем сначала.

Финальная серия ЧБ по хоккею-2020. Чего ждать дальше от «Шахтёра» и «Юности»?

Финал – это финал, апогей сезона. Работаем все на победу, нам некогда сейчас расстраиваться. Проанализируем все, что не получилось, и готовимся к выездной серии.