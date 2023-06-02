Финалистами женского ЧБ по хоккею на траве стали гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория»

Было много эмоций, технического брака и жажды победы. Столичная команда проигрывала в серии 0:1, поэтому не имела права на ошибку. Обе дружины сражались самоотверженно, но в основное время счет так и не был открыт. Судьба поединка решилась в серии пенальти. Более удачливыми и мастеровитыми отказались гостьи. «Виктория» победила по буллитам – 3:0, выиграла серию со счетом 2:0 и вышла в финал.

Юлия Ашурова, главный тренер ХК «Виктория»:

Мы хотели сыграть вторым номером, потому что очень трудно играть такие матчи на выезде, особенно учитывая, как работает судейский корпус в этих плей-оффах. Обычно на судейский корпус жалуются проигравшие, но я как победитель этого плей-оффа могу сказать, что против дополнительно двух игроков на площадке очень сложно играть, действительно сложно. Это видели все. Но я очень рада, что девочки проявили мужество и героически отбивались почти всю игру. Я очень горжусь ими, молодцы.