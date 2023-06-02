Прямой эфир

Финалистами женского ЧБ по хоккею на траве стали гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория»

02 июня 2023 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд были сыграны вторые поединки полуфинальных серий. «Минск» на своей площадке встречался со смолевичской «Викторией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финалистами женского ЧБ по хоккею на траве стали гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория»-1

Было много эмоций, технического брака и жажды победы. Столичная команда проигрывала в серии 0:1, поэтому не имела права на ошибку. Обе дружины сражались самоотверженно, но в основное время счет так и не был открыт. Судьба поединка решилась в серии пенальти. Более удачливыми и мастеровитыми отказались гостьи. «Виктория» победила по буллитам – 3:0, выиграла серию со счетом 2:0 и вышла в финал.

Финалистами женского ЧБ по хоккею на траве стали гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория»-4

Юлия Ашурова, главный тренер ХК «Виктория»:
Мы хотели сыграть вторым номером, потому что очень трудно играть такие матчи на выезде, особенно учитывая, как работает судейский корпус в этих плей-оффах. Обычно на судейский корпус жалуются проигравшие, но я как победитель этого плей-оффа могу сказать, что против дополнительно двух игроков на площадке очень сложно играть, действительно сложно. Это видели все. Но я очень рада, что девочки проявили мужество и героически отбивались почти всю игру. Я очень горжусь ими, молодцы.

Финалистами женского ЧБ по хоккею на траве стали гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория»-7

Во втором полуфинале гродненский «Ритм» одержал победу над «Текстильщиком» из Барановичей – 4:1, выиграл серию – 2:0 и завоевал путевку в финал. Таким образом, золотые награды чемпионата будут оспаривать «Ритм» и «Виктория».

# Хоккей Беларуси # Юлия Ашурова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно проходит тестовый турнир по пляжному волейболу к II Играм стран СНГ
02 июня 2023 19:22

В Молодечно проходит тестовый турнир по пляжному волейболу к II Играм стран СНГ

Соболенко: я каждый раз стараюсь играть в свой лучший теннис
02 июня 2023 19:21

Соболенко: я каждый раз стараюсь играть в свой лучший теннис

Белоруски взяли весь пьедестал на третьем этапе Кубка Леднёва по пятиборью
02 июня 2023 18:20

Белоруски взяли весь пьедестал на третьем этапе Кубка Леднёва по пятиборью