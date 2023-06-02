Финалистами женского ЧБ по хоккею на траве стали гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд были сыграны вторые поединки полуфинальных серий. «Минск» на своей площадке встречался со смолевичской «Викторией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женских команд были сыграны вторые поединки полуфинальных серий. «Минск» на своей площадке встречался со смолевичской «Викторией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Было много эмоций, технического брака и жажды победы. Столичная команда проигрывала в серии 0:1, поэтому не имела права на ошибку. Обе дружины сражались самоотверженно, но в основное время счет так и не был открыт. Судьба поединка решилась в серии пенальти. Более удачливыми и мастеровитыми отказались гостьи. «Виктория» победила по буллитам – 3:0, выиграла серию со счетом 2:0 и вышла в финал.
Юлия Ашурова, главный тренер ХК «Виктория»:
Мы хотели сыграть вторым номером, потому что очень трудно играть такие матчи на выезде, особенно учитывая, как работает судейский корпус в этих плей-оффах. Обычно на судейский корпус жалуются проигравшие, но я как победитель этого плей-оффа могу сказать, что против дополнительно двух игроков на площадке очень сложно играть, действительно сложно. Это видели все. Но я очень рада, что девочки проявили мужество и героически отбивались почти всю игру. Я очень горжусь ими, молодцы.
Во втором полуфинале гродненский «Ритм» одержал победу над «Текстильщиком» из Барановичей – 4:1, выиграл серию – 2:0 и завоевал путевку в финал. Таким образом, золотые награды чемпионата будут оспаривать «Ритм» и «Виктория».