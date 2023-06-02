Белоруски взяли весь пьедестал на третьем этапе Кубка Леднёва по пятиборью

Триумфально для сборной Беларуси завершился третий этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам заключительного соревновательного дня наши девушки заняли весь пьедестал. Викторию праздновала Анастасия Прокопенко. И это несмотря на то, что долгое время белоруска находилась далеко от тройки сильнейших. Однако в лазер-ране она проявила себя лучше остальных участниц. И в итоге именно Анастасия поднялась на высшую ступень пьедестала. Вице-чемпионкой турнира стала Ирина Просенцова, а бронзовую медаль завоевала Мария Гнедчик.

Анастасия Прокопенко, победительница турнира:

Каждый старт: и фехтование, и плавание, и подготовка к верховой езде, каждый этот вид – борьба с собой. Потому что после Минска я тяжеловато себя чувствовала, но, наверное, настрой, желание себя победить, доказательство самой себе за Минск, что я должна это сделать.