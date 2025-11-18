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«Юность» обыграла «Могилёв» в ЧБ по хоккею

18 ноября 2025 12:14
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«Юность» обыграла «Могилев» в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный успех позволил подопечным Сергея Стася нарастить отрыв в турнирной таблице.

В первом периоде отличился Кулагин. Во второй трети фаворит заиграл активнее. Шкапцов, Кулагин и Шикуть сняли все вопросы о сильнейшем. Но последнее слово осталось за гостями. Итог – 4:1.

Таким образом, «Юность» продолжает штамповать победы. Сильнее оппонентов также были «Металлург» и «Локомотив». 18 ноября в расписании экстралиги четыре встречи.

# Хоккей Беларуси

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