Футболисты сборной Беларуси сыграют с греками в квалификации чемпионата мира

Это будет второе противостояние дружин в рамках текущей квалификации – в первом круге соотечественники потерпели крупное поражение – 1:5, и сегодня есть возможность взять реванш. Обе сборные уже потеряли шансы пробиться на мундиаль, «белокрылые» занимают последнее место в своем квартете. Тем не менее белорусы показали, что готовы бороться до последнего, на прошлой неделе наши парни отобрали баллы у Дании, сыграв вничью – 2:2.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Со старта знали, что у нас очень сложная группа. Что касается прогресса, считаю, команда растет уже давно. Речь идет не только о текущем отборочном цикле. Да, были неудачные матчи на старте квалификации против Греции и крупное поражение от Дании. Но последние игры вселяют оптимизм. Если говорить об одном компоненте, то хочу выделить то, как мы начали действовать с мячом. Раньше при позиционных атаках быстро теряли мяч и соперник контратаковал. Из-за этого приходилось много обороняться. Теперь же больше отрезков игры контролируем.

Поединок Беларусь-Греция можно будет увидеть в прямом эфире телеканала «Спорт ТВ». Начало трансляции – в 22:30. Не пропустите!