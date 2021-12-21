Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» перенесён на март 2022 года

Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» в датском Ольборге перенесен с января на март 2022 года из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь матчи пройдут с 4 по 6 марта. До 22 декабря все дружины должны подтвердить свое участие в турнире в связи с новыми датами. Помимо белорусского клуба, в решающую стадию вышли команды из Дании, Казахстана и Польши.