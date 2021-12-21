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Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» перенесён на март 2022 года

21 декабря 2021 19:56
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Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» в датском Ольборге перенесен с января на март 2022 года из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал Континентального кубка по хоккею с участием «Гомеля» перенесён на март 2022 года-1

Теперь матчи пройдут с 4 по 6 марта. До 22 декабря все дружины должны подтвердить свое участие в турнире в связи с новыми датами. Помимо белорусского клуба, в решающую стадию вышли команды из Дании, Казахстана и Польши.

# Хоккей # Фотофакт

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