Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде

В Абу-Даби завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительной медальной сессии приняли участие и белорусы.

Был шанс на вторую медаль у Ильи Шимановича на дистанции 50 метров брассом. В финал наш пловец вышел с первым результатом. К сожалению, в решающий момент показать свой максимум не удалось. Илья расположился на 4-м месте. На этом турнире Шимановичу удалось покорить долгожданную вершину. Сбылась мечта на дистанции 100 метров брассом, где он стал чемпионом мира и установил мировой рекорд.