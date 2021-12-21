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Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде

21 декабря 2021 19:50
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В Абу-Даби завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заключительной медальной сессии приняли участие и белорусы.  

Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде-1

Был шанс на вторую медаль у Ильи Шимановича на дистанции 50 метров брассом. В финал наш пловец вышел с первым результатом. К сожалению, в решающий момент показать свой максимум не удалось. Илья расположился на 4-м месте. На этом турнире Шимановичу удалось покорить долгожданную вершину. Сбылась мечта на дистанции 100 метров брассом, где он стал чемпионом мира и установил мировой рекорд.  

Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде-4

В вечерней сессии пробовала свои силы Анастасия Шкурдай. Она участвовала в заплыве на 100 метров баттерфляем, где финишировала на 6-м месте с результатом 56.37. Для Анастасии мировой форум также сложился удачно. В ее активе три финала.  

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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