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НХЛ переносит регулярный чемпионат. С 23 декабря матчи проводиться не будут

21 декабря 2021 19:46
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НХЛ официально объявила о приостановлении регулярного чемпионата до Рождества. Начиная с 23 декабря матчи проводиться не будут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ переносит регулярный чемпионат. С 23 декабря матчи проводиться не будут-1

Последние две встречи запланированы в ночь с 22 на 23 декабря по минскому времени, остальные восемь перенесены. Клубы уходят на вынужденный перерыв с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на коронавирус. Если обстановка с заражениями стабилизируется, то сезон возобновится.

# Хоккей # Фотофакт

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