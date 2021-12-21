НХЛ переносит регулярный чемпионат. С 23 декабря матчи проводиться не будут

НХЛ официально объявила о приостановлении регулярного чемпионата до Рождества. Начиная с 23 декабря матчи проводиться не будут, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последние две встречи запланированы в ночь с 22 на 23 декабря по минскому времени, остальные восемь перенесены. Клубы уходят на вынужденный перерыв с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на коронавирус. Если обстановка с заражениями стабилизируется, то сезон возобновится.