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Никита Вайлупов претендует на звание лучшего гандболиста мира. Рассказываем, как можно поддержать спортсмена

21 декабря 2021 12:49
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Новости Беларуси. Белорус в числе соискателей звания лучшего гандболиста мира по итогам 2021 года. Международное сообщество высоко оценило действия правого крайнего национальной сборной и клуба «Мешков Брест» Никиты Вайлупова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Вайлупов претендует на звание лучшего гандболиста мира. Рассказываем, как можно поддержать спортсмена-1

Голосование проходит на сайте авторитетного портала Handball Planet. В опросе принимают участие как эксперты, так и рядовые болельщики со всего мира. Сделать выбор можно до 10 января. Конкуренты у Вайлупова очень серьезные. Это представители таких грандов как «Барселона» или «Киль».

# Гандбол # Никита Вайлупов # Фотофакт

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