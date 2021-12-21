Никита Вайлупов претендует на звание лучшего гандболиста мира. Рассказываем, как можно поддержать спортсмена

Новости Беларуси. Белорус в числе соискателей звания лучшего гандболиста мира по итогам 2021 года. Международное сообщество высоко оценило действия правого крайнего национальной сборной и клуба «Мешков Брест» Никиты Вайлупова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Голосование проходит на сайте авторитетного портала Handball Planet. В опросе принимают участие как эксперты, так и рядовые болельщики со всего мира. Сделать выбор можно до 10 января. Конкуренты у Вайлупова очень серьезные. Это представители таких грандов как «Барселона» или «Киль».