Финал Fed Cup в Минске. Что говорил Лукашенко теннисисткам и как поддерживают наших девчонок болельщики

Спортивная битва мирового уровня началась 11 ноября в Минске. Беларусь и США встретились в решающей схватке Кубка Федерации по теннису – это, по сути, чемпионат мира среди женских сборных.
Спортивная битва мирового уровня началась 11 ноября в Минске. Беларусь и США встретились в решающей схватке Кубка Федерации по теннису – это, по сути, чемпионат мира среди женских сборных.
Триумфаторами Кубка Федерации в последние годы становились чешки, но в этот раз в полуфинале они уступили американским теннисисткам. И чтобы было понятно, американки за всю историю Кубка Федерации побеждали чаще всего – 17 раз. А Беларусь впервые прорвалась в финал. Для нашей страны это величайший успех и величайшее событие. На трибунах среди болельщиков сегодня был и Президент Лукашенко.
Казалось бы, на вид такой миниатюрный и неброский спортивный трофей, а собрал в себе почти полувековую историю женских побед всего мира.
Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
40 кг серебра и с камнями – тяжелый, не так и просто поднять. Очень приятно, что он находится сегодня в Минске.
Маленькая Маша словно пожирает глазами спортивный артифакт, ведь мечта белорусской юной теннисистки сбылась. Как говорится, аппетит приходит во время еды.
Маша:
Мне очень хотелось увидеть этот кубок. Моя мечта осуществилась. Теперь моя мечта вторая – стать знаменитой теннисисткой.
63-й год дал стартсумасшедшему ажиотажу за обладание этой вещицей. Забойщицами стали американки, и сегодня эти профи вновь метят на трофей. Однако заморские гостьи прибыли не на экскурсию, а на ратную борьбу.
Помимо нашего традиционного гостеприимства, звездно-полосатым нимфам приготовлены и перченые сюрпризы.
Арина Соболенко, игрок сборной Беларуси по теннису:
Это непростые игроки. Но мы будем бороться и показывать свой лучший теннис.
Сергей Тетерин:
Девчонки сегодня всё сделают, чтобы порадовать наших зрителей хорошей игрой и победой. Я в это верю!
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Главный трофей турнира, который прилетел к нам в Минск, добыли хрупкие плечи наших молодых теннисисток. Благодаря их победам, минчани и гости столицы окунулись в грандиозный праздник тенниса.
По традиции, перед началом стартовой игры поддержать и напутствовать белорусскую команду прибыл глава нашего государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Саша, много не ешь сладкого! Кстати, тебе можно.
В раздевалке девушки получили пару дельных советов от Президента страны, причем он обратился к каждой.
Александр Лукашенко:
Вы совсем маленькие, а уже в финале. Если выиграем, тогда вообще это прогрессивное человечество будет радоваться.
Тебе лично просьба: 2-3 раза поменяй стиль игры в течение игры, если нужно. Они ж привыкли, что ты их замочишь сейчас. А ты где-то по месту сыграй.
Самое главное – сегодня у нас «так на так». Осталось вам выйти на корт и выиграть – и всё, кубок у нас! Самая малость осталась.
Выйдите и покажите свою игру. Больше, чем теннисист умеет или спортсмен – трудно показать, да? Если бывает, то один раз в жизни. Свою игру показать – это ваша задача.
Казалось, поддержать наших девчат собралась вся страна: за 10 дней до начала встреч все билеты были раскуплены.
10 тысяч заветных квитков рвазлетелись со свистом. Те, кто не смог по каким-то причинам попасть на трибуны, но очень хотел, прильнули к экранам своих и чужих телевизоров. В кругу знатоков тенниса нет равнодушных, а кричать и топать ногами здесь можно вдоволь...
Работник билетной кассы:
Люди по 2 дня тут стоят, приходят с детьми. Такого еще не было ажиотажа.
10 тысяч заветных квитков разлетелись со свистом. Те, кто не смог по каким-то причинам попасть на трибуны, но очень хотел, примкнули к экранам телевизоров.
Каждая подача, каждый гейм, каждое очко Саши Соснович поддерживалось невидимой публикой. В самой «Чижовка-Арене» ощущались вибрации 8000 болельщиков.
Девчонки сотворили чудо, дойдя до финала этого престижного международного форума. Теперь минские игры главного старта станут апогеем. Отступать некуда, борьба – в сердце страны, на кону – главный трофей, где есть место и для белорусских фамилий.
Болельщики:
Только радость. Завтра и послезавтра еще больше радости будет, если мы победим.
Замечательные девчонки, они уже добились многого. Хотелось бы, конечно, сегодня наивысшего результата.
Я думаю, что после этого матча, после этого финала грандиозного о нашей стране намного больше людей в мире узнает, что есть такая Беларусь, что она у нас такая сильная.
Арина Соболенко, игрок сборной Беларуси по теннису:
Мне поможет победить поддержка близких, родных и всех, кто придет на наш матч и будет кричать изо всех сил.
Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:
Для моей уверенности папа – очень важный человек, когда он сидит и смотрит мои матчи.
Юлия Силипицкая:
Если девчонки победят, что вы сделаете?
Сергей Тетерин:
Я сяду на диету и обещаю похудеть на 10 кг.
В первой игре Александра Саснович изрядно угостила нашу гостью перченым сюрпризом, но «виктория» досталась американке. С настроем амазонки Арина Соболенко бросилась на баррикады. Во втором матче 1-й сет остался за белоруской – 6:3. Однако во 2-м гостья изрядно прибавила. Соперницы поочередно брали очки на своих подачах. Зеркальным счетом партия осталась за американкой – 3:6.
Исход встречи решил 3-й сет. Фортуна определилась с выбором. И такая желанная миллионами белорусов победа оказалась в наших руках! 6:4 – в последнем сете! И вся арена аплодировала нашим девушкам. Ведь при счете 1:1 мы на равных завершили первый соревновательный день. Для белорусок это сродни грандиозной победе!