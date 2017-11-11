Финал Fed Cup в Минске. Что говорил Лукашенко теннисисткам и как поддерживают наших девчонок болельщики

Спортивная битва мирового уровня началась 11 ноября в Минске. Беларусь и США встретились в решающей схватке Кубка Федерации по теннису – это, по сути, чемпионат мира среди женских сборных.

Триумфаторами Кубка Федерации в последние годы становились чешки, но в этот раз в полуфинале они уступили американским теннисисткам. И чтобы было понятно, американки за всю историю Кубка Федерации побеждали чаще всего – 17 раз. А Беларусь впервые прорвалась в финал. Для нашей страны это величайший успех и величайшее событие. На трибунах среди болельщиков сегодня был и Президент Лукашенко.

Казалось бы, на вид такой миниатюрный и неброский спортивный трофей, а собрал в себе почти полувековую историю женских побед всего мира.

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:

40 кг серебра и с камнями – тяжелый, не так и просто поднять. Очень приятно, что он находится сегодня в Минске.

Маленькая Маша словно пожирает глазами спортивный артифакт, ведь мечта белорусской юной теннисистки сбылась. Как говорится, аппетит приходит во время еды.

Маша:

Мне очень хотелось увидеть этот кубок. Моя мечта осуществилась. Теперь моя мечта вторая – стать знаменитой теннисисткой. 63-й год дал стартсумасшедшему ажиотажу за обладание этой вещицей. Забойщицами стали американки, и сегодня эти профи вновь метят на трофей. Однако заморские гостьи прибыли не на экскурсию, а на ратную борьбу.

Помимо нашего традиционного гостеприимства, звездно-полосатым нимфам приготовлены и перченые сюрпризы.

Арина Соболенко, игрок сборной Беларуси по теннису:

Это непростые игроки. Но мы будем бороться и показывать свой лучший теннис. Сергей Тетерин:

Девчонки сегодня всё сделают, чтобы порадовать наших зрителей хорошей игрой и победой. Я в это верю!

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Главный трофей турнира, который прилетел к нам в Минск, добыли хрупкие плечи наших молодых теннисисток. Благодаря их победам, минчани и гости столицы окунулись в грандиозный праздник тенниса.

По традиции, перед началом стартовой игры поддержать и напутствовать белорусскую команду прибыл глава нашего государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Саша, много не ешь сладкого! Кстати, тебе можно.

В раздевалке девушки получили пару дельных советов от Президента страны, причем он обратился к каждой.

Александр Лукашенко:

Вы совсем маленькие, а уже в финале. Если выиграем, тогда вообще это прогрессивное человечество будет радоваться.

Тебе лично просьба: 2-3 раза поменяй стиль игры в течение игры, если нужно. Они ж привыкли, что ты их замочишь сейчас. А ты где-то по месту сыграй. Самое главное – сегодня у нас «так на так». Осталось вам выйти на корт и выиграть – и всё, кубок у нас! Самая малость осталась. Выйдите и покажите свою игру. Больше, чем теннисист умеет или спортсмен – трудно показать, да? Если бывает, то один раз в жизни. Свою игру показать – это ваша задача.

Казалось, поддержать наших девчат собралась вся страна: за 10 дней до начала встреч все билеты были раскуплены.

10 тысяч заветных квитков рвазлетелись со свистом. Те, кто не смог по каким-то причинам попасть на трибуны, но очень хотел, прильнули к экранам своих и чужих телевизоров. В кругу знатоков тенниса нет равнодушных, а кричать и топать ногами здесь можно вдоволь... Работник билетной кассы:

Люди по 2 дня тут стоят, приходят с детьми. Такого еще не было ажиотажа. 10 тысяч заветных квитков разлетелись со свистом. Те, кто не смог по каким-то причинам попасть на трибуны, но очень хотел, примкнули к экранам телевизоров.

Каждая подача, каждый гейм, каждое очко Саши Соснович поддерживалось невидимой публикой. В самой «Чижовка-Арене» ощущались вибрации 8000 болельщиков.

Девчонки сотворили чудо, дойдя до финала этого престижного международного форума. Теперь минские игры главного старта станут апогеем. Отступать некуда, борьба – в сердце страны, на кону – главный трофей, где есть место и для белорусских фамилий. Болельщики:



Только радость. Завтра и послезавтра еще больше радости будет, если мы победим.

Замечательные девчонки, они уже добились многого. Хотелось бы, конечно, сегодня наивысшего результата.

Я думаю, что после этого матча, после этого финала грандиозного о нашей стране намного больше людей в мире узнает, что есть такая Беларусь, что она у нас такая сильная.

Арина Соболенко, игрок сборной Беларуси по теннису:

Мне поможет победить поддержка близких, родных и всех, кто придет на наш матч и будет кричать изо всех сил.

Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:

Для моей уверенности папа – очень важный человек, когда он сидит и смотрит мои матчи.

Юлия Силипицкая:

Если девчонки победят, что вы сделаете?

Сергей Тетерин:

Я сяду на диету и обещаю похудеть на 10 кг.

В первой игре Александра Саснович изрядно угостила нашу гостью перченым сюрпризом, но «виктория» досталась американке. С настроем амазонки Арина Соболенко бросилась на баррикады. Во втором матче 1-й сет остался за белоруской – 6:3. Однако во 2-м гостья изрядно прибавила. Соперницы поочередно брали очки на своих подачах. Зеркальным счетом партия осталась за американкой – 3:6.