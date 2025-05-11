Прямой эфир

Финал ЧМ по пляжному футболу – смотрите прямую трансляцию матча Беларусь-Бразилия на СТВ

11 мая 2025 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европа против Латинской Америки. До заветного кубка – один шаг. Исторический матч для нашей национальной команды. Мы были рядом с пьедесталом. 11 мая окажемся на нем. На каком именно месте – решится вечером.

Финал ЧМ по пляжному футболу – смотрите прямую трансляцию матча Беларусь-Бразилия на СТВ-2

Смотрите в прямом эфире СТВ из столицы Сейшельских островов. 11 мая сборная Беларуси встретится с командой Бразилии.

Не пропустите трансляцию 11 мая в 18:20 на СТВ и нашем сайте.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
«Цитадель» стала чемпионом Женской хоккейной лиги
10 мая 2025 19:48

«Цитадель» стала чемпионом Женской хоккейной лиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира
10 мая 2025 17:19

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Триумфальное выступление белорусов в Токио! Как проходили международные соревнования International Karate Friendship?
10 мая 2025 13:33

Триумфальное выступление белорусов в Токио! Как проходили международные соревнования International Karate Friendship?