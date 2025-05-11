Финал ЧМ по пляжному футболу – смотрите прямую трансляцию матча Беларусь-Бразилия на СТВ

Европа против Латинской Америки. До заветного кубка – один шаг. Исторический матч для нашей национальной команды. Мы были рядом с пьедесталом. 11 мая окажемся на нем. На каком именно месте – решится вечером.
Европа против Латинской Америки. До заветного кубка – один шаг. Исторический матч для нашей национальной команды. Мы были рядом с пьедесталом. 11 мая окажемся на нем. На каком именно месте – решится вечером.
Смотрите в прямом эфире СТВ из столицы Сейшельских островов. 11 мая сборная Беларуси встретится с командой Бразилии.
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