Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Исторический день для белорусского пляжного футбола. Мы в финале чемпионата мира. Так высоко по сетке главного планетарного турнира года наша команда не забиралась никогда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной второй подопечные Николаса Альварадо в красивом стиле обыграли Сенегал – 5:2. Соперник имел небольшое преимущество в физической подготовке. Но белорусы ответили умными тактическими действиями и лишили противника его козырей. Голы наши парни забивали на любой вкус – как с игры, так и со стандартов. Дубль оформил Игорь Бриштель. Также прицельные удары нанесли Михаил Августов, Олег Гапон и Вадим Бокач. На данном старте наши исполнители продолжают оставаться непобедимыми, выиграв уже 5 встреч кряду. Такие эмоции говорят о многом...

Михаил Августов, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

Эмоции, конечно, положительные, потому что команда, в принципе, и озвучивала свою цель играть в финале чемпионата мира. Вот мы маленькими шажочками достигли финала, ну и, соответственно, завтра все, что осталось, должны еще показать в финале. Надеемся, результат будет в нашу пользу. Хочу сказать спасибо всем, кто болеет на территории Беларуси. Также знаю, что нас смотрят в России, поддерживают. Хочу передать всем привет, сказать спасибо. Надеюсь, вас порадовали.

Исторический финал с участием национальной сборной Беларуси на Сейшельских островах состоится 11 мая. Прямую трансляцию поединка смотрите на нашем телеканале. Начало в 18.20. Верим в парней и наслаждаемся красивым футболом.