Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»

Новости Беларуси. 25 сентября прошел один из центральных матчей «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте в перенесенной игре 18-го тура «Динамо» принимало БАТЭ. Матч конкурентов в борьбе за золото чемпионата получился не по-осеннему горячим.

В насыщенном первом тайме зрители, правда, забитых голов не увидели. Зато после перерыва хозяева поля открыли счет. Мяч на счету Гордейчука. А вскоре борисовчане отыгрались. Цель поразил Драгун. До финального свистка счет уже не изменился. Ничья – 1:1.

Александр Нойок, игрок ФК «Динамо-Брест»:

Но он был эмоциональный, вы знаете, потому что мы хотели выиграть сегодня. Тут все очевидно. Забили гол, отошли назад, пропустили такой гол – это нелепость в обороне, ну бывает, это же футбол. Я поздравляю всех с хорошей игрой. Думаю, всем понравилось.





Егор Филипенко, игрок ФК БАТЭ:

Супер, это то, с чего надо брать пример. Тут, наверное, лучшая атмосфера, после нашего стадиона. Второй стадион, где мне приятно играть, несмотря на то, что свистят.