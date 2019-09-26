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Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»

26 сентября 2019 09:46
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Новости Беларуси. 25 сентября прошел один из центральных матчей «Беларусбанк высшей лиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»-1

В Бресте в перенесенной игре 18-го тура «Динамо» принимало БАТЭ. Матч конкурентов в борьбе за золото чемпионата получился не по-осеннему горячим.

Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»-4

Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»-6

В насыщенном первом тайме зрители, правда, забитых голов не увидели. Зато после перерыва хозяева поля открыли счет. Мяч на счету Гордейчука. А вскоре борисовчане отыгрались. Цель поразил Драгун. До финального свистка счет уже не изменился. Ничья 1:1.

Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»-9

Александр Нойок, игрок ФК «Динамо-Брест»:
Но он был эмоциональный, вы знаете, потому что мы хотели выиграть сегодня. Тут все очевидно. Забили гол, отошли назад, пропустили такой гол – это нелепость в обороне, ну бывает, это же футбол. Я поздравляю всех с хорошей игрой. Думаю, всем понравилось.

Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»-12



Егор Филипенко, игрок ФК БАТЭ:
Супер, это то, с чего надо брать пример. Тут, наверное, лучшая атмосфера, после нашего стадиона. Второй стадион, где мне приятно играть, несмотря на то, что свистят.

Филипенко о матче с «Динамо-Брест»: «Приятно играть, несмотря на то, что свистят»-14

В других перенесенных матчах «Витебск» одолел «Славию», а «Шахтер» разошелся миром с «Городеей». Брестское «Динамо» по-прежнему лидирует, а БАТЭ отстает от него на пять очков. При этом у борисовчан одна игра в запасе.

# Футбол Беларуси # Егор Филипенко # Александр Нойок

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