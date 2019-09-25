Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Есть первое белорусское золото чемпионата мира по тяжелой атлетике! Соревнования проходят в Таиланде. В очередной соревновательный день белорусы выступали в двух видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Есть первое белорусское золото чемпионата мира по тяжелой атлетике! Соревнования проходят в Таиланде. В очередной соревновательный день белорусы выступали в двух видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Евгений Тихонцов в весе 102 килограмма выиграл золото. Результат белоруса по сумме двоеборья – 398 килограммов.
Выступавший в этой же категории Андрей Орленок занял 9 место. А еще одна белоруска –Дарья Наумова – в весе до 81 килограмма показала четвертую сумму.