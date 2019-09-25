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Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

25 сентября 2019 20:29
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Новости Беларуси. Есть первое белорусское золото чемпионата мира по тяжелой атлетике! Соревнования проходят в Таиланде. В очередной соревновательный день белорусы выступали в двух видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике-1

Евгений Тихонцов в весе 102 килограмма выиграл золото. Результат белоруса по сумме двоеборья – 398 килограммов.

Выступавший в этой же категории Андрей Орленок занял 9 место. А еще одна белоруска –Дарья Наумова – в весе до 81 килограмма показала четвертую сумму.

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике-4

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике-6

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике-8

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике-10

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике-12

# Тяжелая атлетика # Евгений Тихонцов # Фотофакт

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