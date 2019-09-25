«Играем каждый матч на победу». Нападающий ХК «Юность-Минск» о матче с «Металлургом»

Новости Беларуси. Четыре матча прошли 25 сентября в группе «А» белорусской хоккейной экстралиги. В Минске «Юность» принимала жлобинский «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Казалось, исход матча предопредеден – сталевары занимают последнее место в турнирной таблице и проиграли четыре кряду игры. Однако все оказалось не так просто. Гости открыли счет – в середине первого периода большинство реализовал Заламай. Минчане отыгрались лишь во второй 20-минутке – шайба в активе Цыганова. А переломить ход игры удалось незадолго до конца основного времени матча. На 56-й минуте победуню точку в большинстве поставил Грин. 2:1 – в пользу «Юности».

Иван Дроздов, нападающий ХК «Юность-Минск»:

Хорошая игра. Главное – победа, выиграли. Взяли 3 очка. Готовимся, у нас домашняя серия. Играем каждый матч на победу. Играть тяжело, непросто. Надо настраиваться, выходить на полную, выкладываться. Только так.

«Гомель» обыграл «Могилев», «Динамо-Молодечно» было сильнее «Немана», а «Шахтер» разгромил «Лиду». В турнирной таблице теперь двоевластие. По 23 очка набрали «Шахтер» и «Динамо».