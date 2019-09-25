БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. 25 сентября прошел один из центральных матчей «Беларусбанк – высшей лиги». В Бресте в перенесенной игре 18-го тура «Динамо» принимало БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч конкурентов в борьбе за золото чемпионата получился не по-осеннему горячим. В насыщенном первом тайме зрители, правда, забитых голов не увидели. Зато после перерыва хозяева поля открыли счет. Мяч на счету Гордейчука. А вскоре борисовчане отыгрались. Цель поразил Драгун. До финального свистка счет уже не изменился. Ничья – 1:1.