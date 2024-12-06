В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. Борьбу за свои клубы ведут и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Филадельфия» Алексея Колосова на домашнем льду уступила «Флориде» – 5:7. Отечественный голкипер проигравших вышел на лед во втором периоде при счете 0:2, сменив в рамке ворот Ивана Федотова. В итоге Алексей сыграл 39 с половиной минут и отразил 16 бросков из 20. В сезоне у Колосова восемь игр, три победы и процент отраженных бросков – 88,24 %.

«Калгари» Егора Шаранговича дома в овертайме уступил «Сент-Луису» – 3:4. Белорусский нападающий провел на льду 19 минут 12 секунд, исполнил два броска, совершил перехват и закончил встречу с показателем полезности -1. В 20 матчах нынешнего чемпионата Егор набрал восемь баллов.