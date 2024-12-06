Команда Городского центра олимпийского резерва – победитель турнира «Золотая ракетка»

Обладателями главного трофея республиканского теннисного турнира «Золотая ракетка» стала команда Городского центра олимпийского резерва, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне в финал четырех вышли прошлогодний чемпион дружина «Смена», а также Yesterday, «Солнечный» и ГЦОР. Состязания проходили по круговой системе и очки начислялись по итогам девяти поединков. Всего состоялось 24 матча. В достаточно плотной борьбе и жесткой конкуренции коллектив столичного центра смог стать первым.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

В соревновании принимают участие как команды, сформированные на базе с СДЮШОР – ЦОР, так и частные клубы, частные школы. И как раз таки, вы видите, конкуренция в этом году стала намного сильнее. Я уверен, что в следующем году у них все получится. Милости просим, «Золотая ракетка» для всех желающих.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Очень важно, что дети уже в этом возрасте начинают себя пробовать в командных соревнованиях, поскольку, безусловно, основное внимание в теннисе уделяется личному рейтингу. Но самые главные соревнования – Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, где как раз таки выступают команды. Здесь не преследуем цели помпезности, а после напряженного сезона, который выпадает на долю спортсменов, на долю детей, хочется им сделать праздник.