Соболенко и Азаренко сыграют в основе Открытого чемпионата США по теннису

Представлены заявочные листы женской сетки первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования пройдут в январе 2025 года. В основе сыграют две белоруски. Первая ракетка мира и действующая победительница Арина Соболенко возглавит посев. Второй будет Ига Швентек из Польши. Третий номер получила американка Кори Гауфф. 20-й заявлена еще одна наша спортсменка Виктория Азаренко.