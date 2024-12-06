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Соболенко и Азаренко сыграют в основе Открытого чемпионата США по теннису

06 декабря 2024 18:06
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Представлены заявочные листы женской сетки первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата США по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования пройдут в январе 2025 года. В основе сыграют две белоруски. Первая ракетка мира и действующая победительница Арина Соболенко возглавит посев. Второй будет Ига Швентек из Польши. Третий номер получила американка Кори Гауфф. 20-й заявлена еще одна наша спортсменка Виктория Азаренко. 

Соболенко является двукратной победительницей данного турнира.

# Теннис

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