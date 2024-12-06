29 хоккеистов вошли в расширенный состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Стал известен расширенный состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала. Для подготовки к турниру вызваны 29 хоккеистов. Однако список неокончательный, в нем могут быть изменения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ворота отечественной дружины будут защищать Егор Вельмакин и Иван Кульбаков. Основной костяк команды – это хоккеисты минского «Динамо». Среди них Кристиан Хенкель, Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Илья Усов, Тимофей Ковгореня, Андрей Стась, Егор Бориков, Виталий Пинчук, Вадим Мороз. Кроме того, в расположение дружины вызваны и белорусы, выступающие в других клубах КХЛ. Например, Сергей Сапего, Иван Дроздов, Владимир Алистров, Игорь Мартынов и другие. Есть хоккеисты, представляющие отечественный чемпионат. Главным тренером команды на турнире станет Дмитрий Квартальнов. В роли его ассистентов выступят Сергей Стась и Игорь Горбенко.