Фигуристка Юлия Липницкая, занявшая 2-ое место на турнире в Китае, не пришла на церемонию награждения

Новости России. Скандал в спортивном сообществе разгорелся накануне. 16-летняя олимпийская чемпионка, российская фигуристка Юлия Липницкая на этапе Гран-при «Cup of Сhina» заняла второе место, уступив первую строчку соотечественнице Елизавете Туктамышевой.

Липницкая расстроилась и уехала в отель. На церемонии награждения девушку так и дождались.

По некоторым данным, спортсменка пропустила церемонию, «потому что не знала, когда она состоится». Эту же информацию подтверждает и координатор по работе с прессой ИСУ.



Татьяна Фладе, координатор по работе с прессой ИСУ:

Юлия Липницкая находилась в отеле и не знала, когда состоится церемония награждения победителей и призеров этапа.

«Комсомольская правда» приводит мнение именитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Татьяна Анатольевна уверена: в случившемся виновата не только спортсменка, но и ее тренер.

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию:

Не надо бросаться с вилами на своих! Липницкая – молодая спортсменка! Но она уже сто раз выезжала на турниры разного уровня, включая Олимпийские игры. Конечно, существует расписание: во сколько тренировка, во сколько выступление, когда и какой автобус приезжает, и когда он отъезжает. И спортсмены, и тренеры, которые знают их лучше, чем кто-либо другой, иногда лучше, чем мать, должны следовать расписанию. Должен быть порядок. Мы с ними и в горе и в радости.

Какое наказание понесет юная спортсменка, и понесет ли вообще, пока не ясно.

Напомним, фигуристка Юлия Липницкая на Олимпийских играх, прошедших в Сочи, произвела настоящий фурор.

Уроженка Екатеринбурга стала самой юной чемпионкой Олимпийских игр, выиграв золотую медаль по фигурному катанию на зимних Играх в Сочи в возрасте 15 лет 249 дней. Меньше чем за год у Юлии появилась многочисленная армия поклонников. Ей посвящают песни и стихи. Несколько месяцев назад художники из Екатеринбурга презентовали фигуристке необычный подарок.

С помощью вулканической пыли они сняли о юной спортсменке целый фильм! Смотрите видео.