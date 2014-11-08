Единственный белорус в НХЛ: зачем Михаил Грабовский набил себе на плечо хоккеиста и чему он учит свою канадскую жену

Мы уже говорили о том, что о Беларуси узнают, как правило, в связи с политикой. Минские договоренности по Украине – последний яркий пример. Но еще спортсмены славят страну. Одно из имен на слуху у фанатов хоккея. Михаил Грабовский – самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ.

Михаил, спасибо большое, что после напряженной игры вы уделили время нам и встретились здесь, в Нью-Йорке. Вы из белорусского поля зрения пропали после чемпионата мира по хоккею, после игры с Латвией, где Вы получили травму. Как Вы, уже оправились?

Михаил Грабовский, нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (НХЛ):

Сейчас все нормально. Уже приступил к хоккею. Залечил травму. Конечно, неприятный осадок остался по окончании сезона, что так все закончилось. А сейчас с новыми силами новый сезон.

Чемпионат мира по хоккею в Беларуси какие у Вас оставил впечатления?

Михаил Грабовский:

Море впечатлений! Приятно! И сейчас, до сих пор ребята все спрашивают и рассказывают. У меня в команде играют три человека, которые были на чемпионате мира. Все в восторге! Говорят: «Мы не ожидали, что так организовали»! Для меня, как для игрока сборной хозяев, вообще чемпионат выдался одним из лучших, наверное, в карьере. Такая поддержка сумасшедшая, наверное, поэтому и результат такой получился. Здорово организовали все! Хотелось бы, чтобы это не последний раз был чемпионат мира и когда-нибудь еще сыграли мы.

Вы признаны в четвертый раз лучшим хоккеистом Беларуси. И вот совсем недавно появилась информация, что Вас собираются сделать заслуженным мастером спорта. Как к таким регалиям в Беларуси Вы относитесь? Потому что, я понимаю, что здесь в американской жизни уже немножко все по-другому, но...

Михаил Грабовский:

Всегда приятно, когда кто-то тебя оценивает и ставит тебе оценки. Но больше, наверное, для моих близких, родных что-то значит. Для меня это стимул работать, не прекращать работать, стараться выступать на высоком уровне много лет еще, приносить пользу нашему хоккею, белорусскому. Сейчас я здесь играю, поэтому хотелось бы таких результатов добиться здесь. А белорусам признателен за такое отношение.

Хоккей – достаточно дорогой вид спорта для того, чтобы им профессионально заниматься? Вот Вы, может, считали, сколько пришлось родителям в Вас вложить до того момента, когда начало это все окупаться?

Михаил Грабовский:

Конечно. Хоккей вообще один из самых дорогих видов спорта. Тяжело и мне по детству приходилось. Родители последние деньги отдавали на форму, на клюшки. Поэтому как-то и берегли вещи. Сейчас я не знаю. Тоже, наверное, не у всех есть возможность заниматься хоккеем. Но люди занимаются. Уровень жизни все равно как-то растет потихонечку. И в Канаде, я скажу, что не все могут заниматься хоккеем. Сейчас же даже моей жены родителям туговато троих детей водить в хоккей. Они экономят на чем-то.

Насколько я помню, в Канаде люди просто могут выйти – замерзла река – и там играть. Они не заботятся о том, чтобы на ледовую арену куда-то пойти.

Михаил Грабовский:

С одной стороны, да. С одной стороны в Канаде, наверное, много озер, но в Беларуси тоже немало. Но это просто религия какая-то, наверное. Я в детстве тоже играл на льду на озере. Сейчас я даже не знаю, играют ли. Наверное, играют. Сейчас у нас катки строят. Надо больше приучать к самому виду спорта. Не просто те, кто может себе позволить играть, а развивать «Золотую шайбу», университетский хоккей.

В Беларуси Вас очень ценят. Вы, получается, самый успешный белорус в НХЛ. Почему сейчас нет белорусов в НХЛ, кроме Вас?

Михаил Грабовский:

У меня цель была. И не только у меня, у моих родителей была цель. Как-то вот совместными усилиями я попал и играю. Я попал в хорошие руки. У Захарова проработал, который меня готовил, и два года с ним по НХЛовской системе работали, то есть тренировки были сумасшедшие. Потом с Крикуновым, с которым я, как молодой игрок, воспитывался, он меня ставил на ноги, давал играть мне. Поэтому я и попал сюда. Потом поставил цель и уехал. И тоже я же не сразу попал в НХЛ. То есть мне еще приходилось пробиваться. Есть ребята, но где-то не хватает чего-то. Везения. Пусть работают.

Как к белорусам относятся в НХЛ? Американцы знают такую страну?

Михаил Грабовский:

Спрашивают про Минск постоянно. Я говорю, что три человека играли на чемпионате мира, просто в восторге были. Вспоминают клубы минские. И хоккейную площадку. Говорят, что очень классно построили. Очень понравилось. Один из Торонто парень приезжал, канадец, тоже понравилось – не ожидал. Думал, что приедет и будет совершенно другое, а оказалось… И все хотят опять приехать. Спрашивают, когда поедем в гости.

Не было мысли (вот у Вас сейчас зарплата считается миллионами), Вы допускаете такую возможность, что в будущем Вы можете стать таким американским инвестором в белорусскую экономику?

Михаил Грабовский:

Да я же еще не такой. Это Абрамович или у кого там миллиарды, миллионы. А у нас налог какой, посмотрите: 50% забирают. Что там, ничего и не останется. Главное, у меня сейчас двое детей, которых надо потом в институты отдавать. Сейчас за учебу в институте сумасшедшие деньги. В школе, в детском садике даже. Вот сейчас парень русский, Кулемин, отдал ребенка в школу – это приличная сумма. В год он платит 35 тысяч за ребенка, которому еще 5 лет только. Вот все куда уходит. Поэтому, когда закончу карьеру, буду думать, как это все сохранить.

Кстати, о Вашей супруге все-таки. Вы выбрали девушку из Канады. Как отличаются белорусские девушки от канадских?

Михаил Грабовский:

Полюбил человека – и все. И тут уже не видишь, не замечаешь остального. Мы с ней сошлись по характеру.

Драники научилась Вам готовить?

Михаил Грабовский:

У нее не было такой бабушки, как у меня, которая стоит у плиты каждый день и готовит кушать разные блюда и так далее. Борщ научилась готовить, потому что, поживя со мной, она понимает, что хочешь хорошо жить – надо мужа кормить.

У Вас есть татуировка с хоккеистом.

Михаил Грабовский:

У меня это хоккеист и мама. В честь мамы. У меня мама умерла. Поэтому как-то в память. Все татуировки со смыслом делаются. Хоккеист – это я. Созрею, может, еще что-то сделаю. А так... Сейчас я посмотрел на ребят в команде: все разрисованные, размалеванные. Стиль жизни.

Если мыслить глобально, Вы до сих пор белорус? И у детей ваших гражданство белорусское или канадское?

Михаил Грабовский:

У них двойное гражданство. То есть я им паспорт сделал белорусский. Очень хочу, чтобы они каждое лето приезжали, учили язык белорусский. Потому что все-таки я оттуда и себя чувствую белорусом. Особенно после чемпионата мира так точно. Это важно.

Я никогда не буду американцем.

Я всегда буду поддерживать свою жену, потому что она отсюда, она канадка. Ее мнение для меня тоже очень важно. Поэтому мене интересно жить.

Михаил, большое спасибо. Желаем Вам успехов здесь. И чтобы почаще в Беларусь приезжали.

Михаил Грабовский:

Спасибо вам.