Фигурист Плющенко в прямом эфире покажет операцию на своей спине

Новости России. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что планирует показать в прямом эфире, как ему делают операцию на позвоночнике.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Второго марта будет операция, будут вытаскивать один из четырех шурупов, который сломан. Я думаю, что многие это увидят, потому что я хочу показать, как это будет происходить.

Плющенко в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в командном турнире сочинской Олимпиады. За несколько минут до старта короткой программы спортсмен снялся с личных соревнований. В результате неудачного приземления на разминке у него сломался один из четырёх шурупов, поддерживающий искусственный межпозвоночный диск. По мнению врачей, Плющенко рисковал здоровьем и мог остаться инвалидом, если бы шуруп стал двигаться. Напомним, в январе прошлого года 32-летний фигурист перенес операцию по замене межпозвоночного диска.

И, как сообщает сегодня Национальная служба мониторинга России, фигурист Евгений Плющенко возглавил рейтинг спортсменов-обладателей золотых медалей на Олимпийских играх в Сочи, которые вызвали наибольший резонанс в российских СМИ по итогам Олимпиады. Рейтинг построен на основе анализа более 500 федеральных и 8 тысяч региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. Проанализировано свыше 200 тысяч информационных сообщений. Период исследования: 6-23 февраля 2014 года.

XXII зимние Олимпийские игры в Сочи завершились вчера торжественной церемонией. Она пусть и не была столь же масштабной, как открытие Игр, но точно запомнится. И в первую очередь способностью организаторов посмеяться над собой - казус на шоу-открытии с нераскрывшимся кольцом теперь стал особенностью сочинских Игр. Как это было? Смотрите видео.