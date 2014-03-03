Фигурист Плющенко прооперирован в Израиле. 4 марта Евгений, возможно, встанет на ноги

Новости России. Российский фигурист Евгений Плющенко 3 марта успешно перенес операцию на позвоночнике. Спортсмен находится в израильской клинике. По словам врачей, Евгений отошел от наркоза и хорошо себя чувствует. Возможно, уже завтра он встанет на ноги.

Игорь Пятигорский, руководитель израильской клиники, где оперировали Плющенко (в интервью РИА Новости):

Операция состоялась. Все отлично. Вынули у него две части болта… Болты нужны для того, чтобы «фьюжны», которые вставляют, – детали позвоночника – схватились с позвоночником. Это все прижилось, поэтому еще и три остальных винта убрали. Теперь у него позвоночник собственный, без винтов, будет – с монолитом, «фьюжнами», которые стали его телом.

Напомним, Плющенко в составе сборной России стал олимпийским чемпионом в командном турнире сочинской Олимпиады. За несколько минут до старта короткой программы спортсмен снялся с личных соревнований. В результате неудачного приземления на разминке у него сломался один из четырёх шурупов, поддерживающий искусственный межпозвоночный диск. По мнению врачей, Плющенко рисковал здоровьем и мог остаться инвалидом, если бы шуруп стал двигаться.

XXII зимние Олимпийские игры в Сочи завершились 23 февраля торжественной церемонией. Она пусть и не была столь же масштабной, как открытие Игр, но точно запомнится. И в первую очередь способностью организаторов посмеяться над собой – казус на шоу-открытии с нераскрывшимся кольцом теперь стал особенностью сочинских Игр. Как это было? Смотрите видео.