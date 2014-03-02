Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу, о том, как белорусам на Олимпиаде-2014 удалось обойти китайцев

Новости Беларуси. 2 марта в студии программы «Неделя» на СТВ главный тренер сборной Беларуси по фристайлу, Николай Козеко.

Николай Иванович, здравствуйте!



Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу, полный кавалер ордена Отечества:

Добрый день.

Николай Иванович, ну вот фактически с 98 года наши фристайлисты без медалей не возвращались. В Сочи они произвели просто фурор. Естественно, все они ведомы вами. Скажите, в чем ваш тренерский успех, есть ли секрет какой-то?

Николай Козеко:

Мы к каждым соревнованиям такого уровня всегда применяем какие-то новаторские моменты. Именно в соревновательном цикле. Сейчас мы два цикла достаточно серьезно работали над скоростными режимами, над направлением ветра учитывая в прыжках. И это приносит определенные плоды, где мы достаточно уверенно начинаем себя чувствовать в любых климатических ситуациях. А в Сочи это было достаточно важно.

То есть вы учитываете даже такие мелочи, как направление ветра?



Николай Козеко:

Обязательно, потому что разница в два километра в час ветра на транзите, то есть он идет в попутном или встречном направлении, это очень существенно.

В одном из своих интервью вы сказали, что китайцев мы обошли тактически. Это значит, что по уровню подготовки мы стоим на одном уровне с ними?

Николай Козеко:

Абсолютно. Китайцы очень сильны. И в женской, и в мужской части. Притом у них выбор спортсменов очень широк. Нам, кроме того, чтобы обыграть их в тактической схеме, не было шансов. Потому что рассчитывать на какие-то гандикапы со стороны судейства мы не могли. Надо было выигрывать.

Китайцы, конечно, очень сильные спортсмены и у них ресурсы очень мощные в подготовке. Что нам нужно делать в будущем, чтобы обойти их снова?



Николай Козеко:

Во-первых, нужно обязательно саморазвиваться, самосовершенствоваться. Конечно, дальше идти и совершенствовать методику. У нас есть резервы, и во многом мы их связываем сейчас со строительством нашего центра, где мы сможем вклинить вот эту часть подготовки уже в рацион наших молодых спортсменов. Более ритмично будем готовить их. Надеюсь, что здесь у нас появится еще маленький-маленький плюс.

Ну вот слушайте, и Антон Кушнир, и Алла Цупер, они же выполнили прыжки самой высокой сложности, раньше они их практически не выполняли, и выполнили их безупречно. Это что, все-таки тонкий расчет либо все-таки чудо произошло?



Николай Козеко:

С Антоном это был результат такой направленной работы. Он выполнял этот прыжок. И в Финляндии мы прыгали, он делал его хорошо. Вообще, прыжки такого уровня, как делает Антон, большего количества повторений просто невероятно сделать было. Это супернапряжение всех. Конечно, и погодные условия, все должно соответствовать, чтобы пробовать такой прыжок. А на Олимпиаде добавлялся еще такой фактор, как соревновательная борьба. И Антон здорово справился с этим. Он реализовал буквально одну из лучших попыток в жизни. С Аллой мы прыгали этот прыжок во второй раз всего. За день до соревнований мы попробовали его. И рассчитывалось на то, что сложность перебьет неуравновешенность ее и стрессовое состояние, и все внимание будет именно на сложность этого прыжка, а не на состояние в борьбе. Она так сделала, и это тоже решило исход судьбы.

А вот как думаете, после вот этого действительно золотого результата наших фристайлистов на Олимпиаде, как много мальчишек и девчонок, захотят заниматься фристайлом. И может еще что-то нужно сделать для того, чтобы их было как можно больше.

Николай Козеко:

Каждый год мы проводим набор. То есть мы не просто набираем, мы отбираем. Вид спорта такой экстремальный, где не каждый человек – на лыжах, да человек может научиться кататься; да, на батуте он может до определенной степени научиться. Но определенные способности в координационном плане должны просматриваться. То есть идет отбор. Не набор, а отбор. И самое главное, конечно, мы стареемся все вот эти стадии обучения проходить досконально, четко, чтобы не было у нас таких травм именно потому, что мы поспешили. Лучше потихонечку где-то стоим. А уже на вершину, вот к этим тройным сальто с пятью пируэтами, доходят единицы. То есть это должны быть суперталантливые.

Я вот думаю, что родители тех ребят, которые захотят тренироваться, а родители согласятся, чтобы они тренировались, наверняка, они захотят, чтобы тренером были вы. Вот это вообще возможно?



Николай Козеко:

Ну конечно! Я по еще рабочий тренер, я все время прихожу на тренировки. Я помогаю и юниорской команде. И с детьми, которыми тренеры работают, они подходят, спрашивают совет. Я практически в жизни нахожусь в этой кухне: с нуля – до мастера.

К тренерам такого уровня как вы, наверняка, поступало много предложений из-за границы. Может быть я ошибаюсь. Так ли это, и что вас удерживает в Беларуси?



Николай Козеко:

Во-первых, то, чем я занимался, я занимался с нуля. Все, что я выстроил, я начал это дело, потом привлек много тренеров. Мне интересно в моей команде. Здесь я обладаю авторитетом, а наемным работником быть, знаете... Да, были какие-то финансовые трудности. Я хочу сказать заранее: я достаточно хорошо обеспечен здесь, у нас в стране. Понимаете, от добра добра не ищут. Так что меня здесь все удовлетворяет. И, самое главное, удовлетворяет то, что я создал тот коллектив, который работает и тренируется по хорошим, правильным установкам, по правилам, которые мы создали вместе.