Шумахер не сможет полностью восстановиться после травмы – врачи

Новости Франции. Врачи по-прежнему пытаются привести 45-летнего Шумахера в сознание. Пока неизвестно, когда спортсмен будет выведен из комы. Агент Михаэля, Сабина Кемв, в интервью Daily mail отметила, что фаза пробуждения «может занять длительный срок».

Сабина Кэм, менеджер Михаэля Шумахера:

Процесс восстановления долгий, а семья Михаэля предпочитает не разглашать подробностей его лечения. Журналисты почувствовали информационный голод, что породило множество ложных слухов и сплетен относительно состояния здоровья Шумахера.

Напомним, примерно две недели назад в СМИ появился слух о кончине Шумахера. К счастью, это оказалось неправдой.

Врачи-неврологи, занимающиеся лечением немецкого автогонщика, отмечают, что пилот не сможет полностью восстановиться после падения.

Типу Азиз, профессор неврологии Оксфордского университета:

Это не сулит ничего хорошего. То, что он до сих пор не пробудился после комы, означает, что травма была очень серьезной. Его полное восстановление выглядит маловероятным.

Коллеги, друзья, родственники и истинные поклонники легендарного гонщика верят в лучшее и не теряют надежду на скорейшее выздоровление Михаэля. Напомним, беда в семью Шумахеров пришла в конце декабря прошлого года: Михаэль получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах. Он упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни. На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль. Смотрите видео.