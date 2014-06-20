Лу́ис Суа́рес. Сборная Уругвая по футболу

Гражданство: Уругвай

Клуб: Ливерпуль

Номер: 7

Прозвище: Стрелок

Дата рождения: 24 января 1987 (27 лет)

Знак Зодиака: Водолей

Рост: 182 см

Вес: 81 кг

Семейное положение: женат. Супруга Софья Бальби

Дети: двое. Дочь Дельфина (4 года), сын Бенхамин (10 месяцев)

Лу́ис Альбе́рто Суа́рес Ди́аст – уругвайский футболист, нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая. Карьеру начал на родине, а 2006 году перешёл в неприметный голландский «Гронинген», где забил 10 голов в 29 матчах чемпионата Голландии.

В 2007 году за 7,5 миллионов евро перешёл в «Аякс», где выступал до января 2011 года. В первом сезоне в «Аяксе» забил 17 голов в 33 матчах чемпионата, в сезоне 2008/09 – 22 гола в 31 матче.



С января 2011 года «Аякс» принял предложение «Ливерпуля». Сумма трансфера Суареса составила 26,5 миллионов евро.

Интересные факты:

1. В том же 2007 году Суарес впервые сыграл в составе сборной Уругвая. За 2 года забил 10 голов в 29 играх за «Селесте», благодаря чему команда получила путевку на ЧМ-2010.

2. В то время, когда Суарес играл в «Аяксе», им заинтересовались украинский «Шахтёр» и петербургский «Зенит». Спортсмен отказал обоим клубам.



3. Суарес – уникальный игрок. Может играть как в центре, так и на флангах.

4. Паоло Суарес, старший брат Луиса, также играет в футбол на профессиональном уровне. На данный момент выступает за «Исидро Метапан» (Сальвадор).

5. Суарес известен не только достижениями в футболе, но и гнусными выходками на поле. Так, во время одного из матчей чемпионата Голландии он укусил за шею голландского футболиста Отмана Баккала и получил семиматчевую дисквалификацию.

В матче против «Манчестер Юнайтед» Луис выяснял отношения с Патрисом Эвра, защитником «МЮ», и оскорбил француза на расистской почве. Суарес был дисквалифицирован на восемь игр чемпионата.



В феврале прошлого года жертвой Суареса стал Томаш Губочан, игрок российского клуба. Уругваец повалил Томаша на газон и прошелся по его спине. Луис чудом избежал дисквалификации.



В матче чемпионата английской премьер-лиги «Ливерпуль – Челси» Суарес укусил своего противника в область плеча.

6. Суарес свое поведение не отрицает, как, впрочем, и не объясняет. Недавно футболист посмеялся над своими выходками, снявшись в рекламе уругвайского банка. Все его действия в этом ролике словно повторяют провокационные выходки на футбольном поле. Смотрите видео.

7. Пять лет назад Луис женился на своей любви детства, Софьи Бальби. У этой семье царит настоящая идиллия: в скандальных историях замечены не были, поводов для ревности друг другу не создавали.

8. Кстати, в Голландию Луис отправился вслед за Софией. Тогда им было по 19. Девушка приехала в Нидерланды учиться, а Луис и подумать тогда не мог, что это решение подарит ему и крепкий брак, и потрясающую футбольную карьеру.

9. С недавних пор Суарес рекламирует вязаные бутсы от Adidas. Кстати, играет Луис в эксклюзивных вязаных бутсах, на которых вышиты даты рождения его детей.

10. В испанском «negro» не значит «негр» и не является оскорблением на расовой почве. В Уругвае это слово часто используют, когда обращаются к человеку, который меньше, чем друг. Поэтому Суарес не посчитал нужным извиниться за расистские – как признали эксперты в области чтения по губам – оскорбления, и был дисквалифицирован.

11. За два месяца до старта ЧМ по футболу в Бразилии Суарес провел онлайн-беседу с легендой мировой музыки и известным болельщиком «Эвертона» сэром Полом Маккартни. Футболист и музыкант говорили о футболе и предстоящем чемпионате. В какой-то момент Суарес спросил: «Вы будете поддерживать Уругвай на чемпионате мира, если сборная Англии не сможет пройти групповой этап»?



На что Маккартни ответил: Это сложный вопрос, но Англия не покинет турнир раньше времени. Мне жаль кого-то огорчать, но Англия собирается выиграть чемпионат мира. Вы знаете это, я знаю это, все знают это. Но все равно, Луис, посвяти мне один из своих голов!

Луис Суарес говорит:



1. Многие критикуют меня за то, как я веду себя на поле. Моя жена говорит, что иногда люди думают, что в жизни я такой же, как и в игре. Им кажется, что я вечно раздраженный, в дурном расположении духа, и сочувствуют ей, не понимая, как она меня терпит и за что меня любит. Но нет, в игре и за полем я два разных человека.

О работе в «Ливерпуле»:

2. Я пожертвовал многим, чтобы оказаться здесь, я боролся за это. И я не понимаю того, кто можно выключиться из игры даже на пять минут, у меня в голове не укладывается, как можно не выжимать максимум из каждой секунды матча! В Уругвае всего лишь три миллиона человек, но все они голодны до побед, до славы. И ты готов сделать все, чтобы добиться этого, у тебя появляется неуемное желание бежать и преодолевать трудности. Я не могу объяснить успехи нашей сборной, но думаю, что причина именно в этом.

Об отказе «Зениту» и «Шахтеру»:

3. Я откажусь от предложений таких клубов, как «Шахтёр» или «Зенит». Я хочу выигрывать трофеи, а не мешки с деньгами.

О скандальных выходках на поле:

4. Я осознал, что спокойное поведение на поле помогает мне лучше играть. Хочу и дальше играть с холодной головой.

5. В моей карьере было всего две ошибки. Первая – когда я укусил Баккала. Вторая – когда я укусил Ивановича.



О самых важных людях в жизни:

6. Моя жена и два моих ребенка – самые важные для меня люди на свете. Но теперь в число важных людей входит и он – за все, что он сделал для моего восстановления. 90 процентов случившегося – работа и заслуга Вальтера Феррейры (физиотерапевт – прим.).

О поддержке семьи, болельщиков и коллег:

7. Действительно важно то, что близкие люди и мой клуб меня поддерживают. Где бы ни появился я или моя жена, люди всегда приветливы и доброжелательны. Это важно, это помогает находить в себе силы двигаться дальше. В прошлом году были и хорошие события, помимо плохих. Тренер (Кенни Далглиш) меня постоянно поддерживал, верил в меня. А мои товарищи по команде никогда не давали меня в обиду. Пресса может писать что угодно, но я чувствовал всестороннюю поддержку.

О победе в матче Уругвай – Англия на ЧМ-2014 в Бразилии:

8. Я посвящаю эту победу своей семье и врачам. Их вера в мое возвращение в строй очень помогла мне оказаться здесь, в Бразилии. Моя мечта сбылась: я долгое время хотел сыграть именно в этом матче.

Напоминаем, чемпионат мира-2014 по футболу в Бразилии прикует внимание болельщиков с 12 июня по 13 июля 2014 года. Следите за чемпионатом мира по футболу с ctv.by.