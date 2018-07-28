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Фестиваль «ПроНебо-2018» на Боровой: фотофакт

28 июля 2018 14:24
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Новости Беларуси. В эти минуты в самом разгаре праздник любителей авиационного спорта «ПроНебо-2018». Фестиваль проходит настолько эффектно, что зрители буквально не отрывают глаз от неба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «ПроНебо-2018» на Боровой: фотофакт-1

В честь открытия лучшие авиаторы планеты выполнили сложнейшие фигуры пилотажа. Была и премьера: отреставрированный самолет времен Второй мировой войны – легендарный ПО-2 – вновь взмыл в небо.

Фестиваль «ПроНебо-2018» на Боровой: фотофакт-4

А после в мастерстве соревновались парашютисты. Порадовали зрителей и винтокрылые спортсмены. Сегодня в Кубке мира белорусский экипаж взял золото в слаломе.

Фестиваль «ПроНебо-2018» на Боровой: фотофакт-7

Могу сказать, что организация намного лучше стала в этом году. И авиационное шоу просто потрясающее, особенно фристайл понравился.

Фестиваль «ПроНебо-2018» на Боровой: фотофакт-10

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы были уже шесть раз победителями на международных форумах, чемпионате мира по вертолетному спорту. Это говорит о нашей школе, о внимании правительства, внимании федерации и общественности к этому спорта. Ну что можно сказать – каждый год фестиваль «ПроНебо» набирает свои обороты. Мы сегодня видим, что на данной площадке тесно, зрителей очень много. Организация фестиваля на высоком уровне, и улыбки благодарных граждан и жителей – самое главное.

Фестиваль «ПроНебо-2018» на Боровой: фотофакт-13

Нескучно и на земле: выставка авиатехники, фотозоны и бесплатный фуд-корт. Влюбленных в небо на Боровой ждут 28 и 29 июля до самого вечера. Вход свободный.

# Авиация # Анатолий Калинин # Фотофакт

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