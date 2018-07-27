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«Мы поднимались постепенно вверх»: сборная Беларуси по вертолётному спорту завоевала серебро на ЧМ

27 июля 2018 20:29
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по вертолетному спорту завоевала серебряную медаль на домашнем чемпионате мира в общекомандном зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы поднимались постепенно вверх»: сборная Беларуси по вертолётному спорту завоевала серебро на ЧМ-1

Уступили наши ребята лишь пилотам из России – абсолютным чемпионам прошлых мундиалей. Бронза у польских пилотов. Нынешний чемпионат стал самым успешным для вертолетчиков за всю историю суверенной Беларуси. За награды семь отечественных экипажей сражались с соперниками из России, Украины, Австрии, Китая, Польши и Германии.

Напоминаем: наша страна впервые принимала на своей земле мировое первенство по вертолетному спорту.

«Мы поднимались постепенно вверх»: сборная Беларуси по вертолётному спорту завоевала серебро на ЧМ-4

Антон Данченко и Алексей Молчанский, пилоты сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Мы летаем 8 лет вместе, это наш третий чемпионат мира, самый успешный. Мы поднимались постепенно вверх: на первом чемпионате 15, потом 10 и сейчас удалось 3 место. В будущем, надеюсь, нам покорится эта вершина.

# Авиация # Фотофакт

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