«Мы поднимались постепенно вверх»: сборная Беларуси по вертолётному спорту завоевала серебро на ЧМ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по вертолетному спорту завоевала серебряную медаль на домашнем чемпионате мира в общекомандном зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по вертолетному спорту завоевала серебряную медаль на домашнем чемпионате мира в общекомандном зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уступили наши ребята лишь пилотам из России – абсолютным чемпионам прошлых мундиалей. Бронза у польских пилотов. Нынешний чемпионат стал самым успешным для вертолетчиков за всю историю суверенной Беларуси. За награды семь отечественных экипажей сражались с соперниками из России, Украины, Австрии, Китая, Польши и Германии.
Напоминаем: наша страна впервые принимала на своей земле мировое первенство по вертолетному спорту.
Антон Данченко и Алексей Молчанский, пилоты сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Мы летаем 8 лет вместе, это наш третий чемпионат мира, самый успешный. Мы поднимались постепенно вверх: на первом чемпионате 15, потом 10 и сейчас удалось 3 место. В будущем, надеюсь, нам покорится эта вершина.