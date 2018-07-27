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«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой

27 июля 2018 20:32
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Новости Беларуси. В выходные экипажи вертолетов посоревнуются в рамках Кубка мира и фестиваля «ПроНебо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой-1

Ежегодно на аэродроме Боровая он собирает тысячи влюбленных в небесные выси. Начнется праздник с красочного авиашоу.

«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой-4

София Куршубадзе, пилот сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Между полетами 1/4 и 1/2 по слалому и развозке грузов (вертолетным гонкам) парашютисты будут участвовать в кубке «ПроНебо» по точности приземления. Вечером в 21:00 начнется гонка дронов – это будет очень красиво и зрелищно.

«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой-7

Всего же за два дня организаторы обещают показать три десятка летательных аппаратов – от воздушных шаров до легендарного бомбардировщика ПО-2, самолета времен Второй мировой войны. 28 и 29 июля вход на фестиваль свободный не только для зрителей, но и для их четвероногих друзей. Ведь символом нынешнего авиафорума стал собака по кличке Элли. Она, кстати, тоже приедет на праздник из Гродно.

# Авиация # Фотофакт

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