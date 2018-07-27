«Это будет очень красиво и зрелищно»: что обещают организаторы вертолётных соревнований на Боровой

София Куршубадзе, пилот сборной Беларуси по вертолетному спорту: Между полетами 1/4 и 1/2 по слалому и развозке грузов (вертолетным гонкам) парашютисты будут участвовать в кубке «ПроНебо» по точности приземления. Вечером в 21:00 начнется гонка дронов – это будет очень красиво и зрелищно.

Всего же за два дня организаторы обещают показать три десятка летательных аппаратов – от воздушных шаров до легендарного бомбардировщика ПО-2, самолета времен Второй мировой войны. 28 и 29 июля вход на фестиваль свободный не только для зрителей, но и для их четвероногих друзей. Ведь символом нынешнего авиафорума стал собака по кличке Элли. Она, кстати, тоже приедет на праздник из Гродно.