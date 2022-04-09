Фееричную точку поставил Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента в 13-й раз выиграла любительский турнир

Новости Беларуси. Жаркий финал на льду «Олимпик-Арены». Хоккейная команда Президента обошла дружину Минской области и в 13-й раз выиграла республиканский любительский турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая игра финальной серии выдалась напряженной и по-спортивному азартной. Команда Минской области сделала вывод из предыдущего матча и сегодня, 9 апреля, на площадке выглядела очень мощно. С первых минут она захватила инициативу и открыла счет. Правда, ответ соперников из президентской дружины не заставил себя ждать. Шайбой нападающего Михаила Грабовского первый период завершился со счетом 1:1.

Никто из соперников сегодня не хотел уступать, судьям пришлось не раз удалять нарушителей с площадки. Интрига 15-го любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба решилась лишь в третьем периоде. Дружина главы государства показала впечатляющую волю к победе. За полминуты Артем Антоненко и Артем Каркоцкий забросили две шайбы подряд. Фееричную точку на последних минутах поединка поставил Николай Лукашенко и буквально в падении поразил ворота противника шайбой. Номер 31 был признан лучшим игроком этого матча.