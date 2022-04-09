Нападающий команды Президента: «Было достаточно тяжело, поэтому победа радостная, как никогда»

Новости Беларуси. Жаркий финал на льду «Олимпик-Арены». Хоккейная команда Президента обошла дружину Минской области и в 13-й раз выиграла республиканский любительский турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Каркоцкий, нападающий команды Президента:

Победить в финале – это дорогого стоит, вдвойне приятней. Плюс соперник приличного уровня. Хорошие игроки, все поиграли, и было достаточно тяжело, поэтому победа радостная, как никогда. Подробности здесь.