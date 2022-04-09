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Нападающий команды Президента: «Было достаточно тяжело, поэтому победа радостная, как никогда»

09 апреля 2022 13:33
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Новости Беларуси. Жаркий финал на льду «Олимпик-Арены». Хоккейная команда Президента обошла дружину Минской области и в 13-й раз выиграла республиканский любительский турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нападающий команды Президента: «Было достаточно тяжело, поэтому победа радостная, как никогда»-1

Артем Каркоцкий, нападающий команды Президента:
Победить в финале – это дорогого стоит, вдвойне приятней. Плюс соперник приличного уровня. Хорошие игроки, все поиграли, и было достаточно тяжело, поэтому победа радостная, как никогда. Подробности здесь.  

# Хоккей Беларуси # Артем Каркоцкий # Александр Лукашенко # Фотофакт

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