Юниорская сборная Беларуси проиграла Швеции на ЧМ по хоккею в России

Новости Беларуси. 21 апреля хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) уступили команде Швеции. Это второе подряд поражение белорусов на чемпионате мира в элитном дивизионе.

Игра состоялась в Магнитогорске. Белорусская команда дважды вела в счёте, но итог матча – 3:4 в пользу сборной Швеции.

20 апреля юношеская сборная Беларуси потерпела поражение в матче с командой Канады. Игра закончилась со счётом 8:3.

21 апреля также состоялась встреча команд Чехии и России, в которой последние смогли одолеть противника с результатом 3:2.

Следующими соперниками сборной Беларуси станут команды Швейцарии и США. Матчи пройдут 23 и 24 апреля соответственно.