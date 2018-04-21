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Юниорская сборная Беларуси проиграла Швеции на ЧМ по хоккею в России

21 апреля 2018 14:16
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Новости Беларуси. 21 апреля хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) уступили команде Швеции. Это второе подряд поражение белорусов на чемпионате мира в элитном дивизионе.  

Игра состоялась в Магнитогорске. Белорусская команда дважды вела в счёте, но итог матча – 3:4 в пользу сборной Швеции.  

20 апреля юношеская сборная Беларуси потерпела поражение в матче с командой Канады. Игра закончилась со счётом 8:3.

21 апреля также состоялась встреча команд Чехии и России, в которой последние смогли одолеть противника с результатом 3:2.

Следующими соперниками сборной Беларуси станут команды Швейцарии и США. Матчи пройдут 23 и 24 апреля соответственно.

# Чемпионат мира по хоккею

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